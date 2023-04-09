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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۶:۳۷

حمله هکری به سایت وزارت دفاع سوریه

حمله هکری به سایت وزارت دفاع سوریه

وزارت دفاع سوریه اعلام کرد که سایت این وزارتخانه در برنامه تلگرام هدف حمله هکری قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه (سانا)، وزارت دفاع سوریه اعلام کرد که یکی از حساب‌های وب سایت این وزارتخانه در برنامه تلگرام هک شده است.

براسا این گزارش، وزارت دفاع سوریه روز یکشنبه اعلام کرد که حساب مذکور لغو شده است و همچنین سایر حساب‌ها و کانالهای این وزارتخانه در اپلیکیشن تلگرام متوقف شده است.

این وزارتخانه همچنین نسبت به هرگونه حساب جعلی در اپلیکیشن تلگرام یا هر اپلیکیشن دیگری که هویت وزارت دفاع سوریه را جعل کند، هشدار داد.

وزارت دفاع سوریه اعلام کرد: منابع رسمی رسانه‌ای این وزارتخانه در اینترنت در وب سایت این اپلیکیشن قرار دارد.

کد مطلب 5750743

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