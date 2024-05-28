مربی ما را با مشت زدند/ اگر شرف نداری از شرافت صحبت نکن

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عنایتی سرمربی تیم فوتبال پیکان پس از تساوی ۲ به ۲ تیمش برابر فولاد در کنفرانس خبری پس از بازی گفت: فکر می کنم در مورد این بازی صحبت نکنیم خیلی بهتر است. ما یک گل خوب زدیم و متاسفانه روی نقطه ضعفی که داشتیم گل هایی دریافت کردیم و در ادامه تمام بازی را در اختیار داشتیم. از شیوه و نحوه امتیازگیری فولاد تعجب کردم. من سالیان سال است که تیم های خوزستانی را می شناسم و ارتباط خوبی با این تیم ها دارم اما اتفاقاتی که در این بازی افتاد نپسندیدم.

وی ادامه داد: بعضی وقت ها باخت لذت بخش است چون همه تلاش خود را به کار گرفته اید اما نتوانستید امتیاز لازم را کسب کنید. اما در این بازی شرایط متفاوت بود. در نیمه دوم فقط با یک توپ بازی کردیم که اتفاق بسیار عجیبی بود به خصوص برای تیم فولاد خوزستان با این پتانسیل فوتبالی و امکانات. درست است که استرس داشتند اما ما هم استرس داشتیم. باید فیرپلی رعایت شود و نمی توان شانس را از فوتبال جدا کرد.

او گفت: من سالیان سال برای تیم ملی و باشگاهی گل زدم. هیچوقت نمی خواستم شوتی که می زنم به کنج دروازه برود بلکه شانس داشتم و توپ به کنج دروازه رفته است. شانس نقش زیادی در فوتبال دارد. بعضی از همکارهای من نباید از شرافت صحبت کنند در حالی که کارهای دیگری می کنند. تو که شرافت نداری صحبت نکن. اصلاً مهم نیست. گردنمان را کج نکنیم و بعد بازیکن را وارد زمین نکنیم. باید از فوتبال لذت ببریم.

او در خصوص مسائل فنی بازی هم گفت: فکر می کنم همه از دیدن این بازی کلافه شدند. من بارها خوزستان بوده ام و غیر از محبت چیزی ندیدم. اما امروز اول بازی کمک من را با مشت زدند. مگر می شود مربی را که برای گرم کردن بازیکن ها وارد زمین شده است بزنند و بگوییم اتفاق بوده و از روی برنامه نبوده است. از موقعی که گل دوم را خوردیم با یک توپ بازی کردیم. نمی شود اینطور فوتبال بازی کرد و نتیجه آن این است که در دقیقه ۹۷ توپ وارد دروازه می شود.

وی گفت: باید شرافتمان را وسط بگذاریم و هرکس لیاقت داشت باقی می ماند و هرکس لیاقت نداشت سقوط می کند. تیم های امثال فولاد و پیکان و نساجی و استقلال خوزستان و هوادار تیم هایی نیستند که نتوانند سال دیگر به لیگ برگردند اما نباید شرافت در فوتبال زیر سوال برود.

او خطاب به همکارانش گفت: دوستان و همکارانی که جلوی دوربین گردن خود را کج می کنید و از شرافت صحبت می کنید خواهش می کنم چیزی را که از آن حرف می زنید داشته باشید.

سرمربی پیکان در خصوص مشکلات موجود در تیمش گفت: مطمئنم دوستان مسوول اجازه نمی دهند حقی از کسی ضایع شود. ما جوان ترین تیم لیگ را داریم و به این موضوع افتخار می کنم و تبعات بازی دادن به بازیکنان نوجوان را می پذیرم. دیدید که این جوان ها با چه انرژی بالایی بازی کردند. امید با به خدا است و تلاش می کنیم در بازی بعدی شرایطی را محیا کنیم که در لیگ بمانیم و با یک برنامه ریزی خوب برای سال آینده آماده شویم.