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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۰:۳۵

حکم توقف حمله به رفح به شورای امنیت ارجاع داده می‌شود

حکم توقف حمله به رفح به شورای امنیت ارجاع داده می‌شود

وزیرخارجه آفریقای جنوبی اعلام کرد که حکم توقف حمله به رفح به شورای امنیت ارجاع داده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه قدس الاخباریه، «گریس نالدی مندیسا پاندور» وزیر خارجه آفریقای جنوبی اعلام کرد طی روزهای آینده درخواست اجرای حکم دادگاه لاهه در رابطه با توقف حمله به رفح را به شورای امنیت ارائه خواهیم داد.

دادگاه لاهه اخیراً در حکمی بر لزوم توقف حملات ارتش رژیم صهیونیستی علیه رفح تاکید کرد. این حکم برای اجرایی شدن به تأیید از سوی شورای امنیت نیاز دارد تا به یک حکم لازم الاجرا تبدیل شود.

گفتنی است ارتش رژیم صهیونیستی در دور جدید حملات وحشیانه و جنایات جنگی آشکار خود چادرهای آوارگان بی پناه فلسطینی در رفح را آماج تجاوزات ددمنشانه خود قرار داده که طی آن تاکنون صدها فلسطینی شهید و زخمی شده اند.

کد مطلب 6122195

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