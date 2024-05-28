به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام پس از پیروزی یک بر صفر استقلال برابر گل گهر در نشست خبری این دیدار گفت: با توجه به شرایط حساسی که وجود داشت می دانستیم که باید چگونه بازی کنیم. این را هم می دانستیم که با تیم خوب و سازمان یافته ای بازی داریم. سعی کردیم پرفشار بازی کنیم که در 20 دقیقه ابتدایی خوب بازی کردیم اما در زدن ضربات آخر کم دقت بودیم اما خدا را شکر که گل زدیم.

وی ادامه داد: در نیمه دوم با توجه به تغییراتی که تیم حریف ایجاد کرد ما هم تغییراتی ایجاد کردیم. تیم حریف می خواست پیروز شود و ما هم تلاش کردیم بازی را حفظ کنیم که به سه امتیاز بازی دست پیدا کنیم.

نکونام با تقدیر از حمایت هواداران این تیم گفت: آنها با حضورشان در ورزشگاه نشان دادند که فوتبال را خوب می فهمند و از کسانی که برای تیم زحمت می کشند حمایت می کنند. همه چیز دست خداست اما ما تلاش مان را می کنیم و امیدوارم که بتوانیم در هفته پایان بهترین اتفاق رقم بخورد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد این که آیا از ابتدای فصل اشتباهی داشته اید گفت: نه اصلا. اگر من نمی ایستادم استقلال را می خوردند. من هواداران را درک می کنم چون خودم روی سکوها برای این تیم گریه کرده ام. آن وقت انتظار داشتید اجازه می دادم استقلال را می خوردند؟

جواد نکونام ادامه داد: به نظرم هیچ کار اشتباهی نکردم. کار درستم این بود که به خاطر هواداران ایستادم و جنگیدند. اگر تیمی بودیم که از پنجم دوم می شدیم همه حمایت می کردند اما حالا هم انتقاد می کنند. تا روزی که هستم برای نام استقلال می جنگم و جلوی هر کسی که بخواهد به استقلال ضربه بزند می ایستم. روزی هم که نبودم خداحافظی می کنم و بهترین ها را برای استقلال آروز می کنم.

وی در مورد این که گفته می شود در بازی پرسپولیس و استقلال خوزستان بین دو نیمه به اتاق داوران رفته اند گفت: من هم شنیدم اینطور شده است. اگر این باشد باید این فوتبال را تعطیل کرد. دیگر دوران زمان شعبان بی مخ و دیگران گذشته است. بهتر است دوربین ها چک شود که ببینند اتفاقی در کمیته داوران افتاده است.