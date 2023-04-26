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۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۱:۴۴

به دعوت وزیر دفاع هند؛

امیر آشتیانی به دهلی نو سفر می کند

امیر آشتیانی به دهلی نو سفر می کند

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو همکاری‌های شانگهای به میزبانی دهلی نو شرکت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر امیر سرتیپ آشتیانی روز پنجشنبه (هفتم اردیبهشت سال جاری) به‌منظور شرکت در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، تهران را به مقصد دهلی نو پایتخت هند ترک خواهد کرد.
بر اساس این گزارش سخنرانی و گفتگو با وزرای دفاع حاضر در این اجلاس از برنامه‌های امیر سرتیپ آشتیانی در این سفر خواهد بود.
گفتنی است سازمان همکاری‌های شانگهای(SCO) سازمانی اوراسیایی میان‌دولتی است که برای همکاری‌های چندجانبه امنیتی، اقتصادی و سیاسی تشکیل شده‌است؛ استفاده از ظرفیت‌های سازمان شانگهای به منظور تحکیم و اعتمادسازی بیشتر به منظور توسعه و گسترش همکاری‌های دفاعی و نظامی با کشورهای عضو، فرصت‌های جدیدی برای جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در حوزه دفاعی و نظامی قرار خواهد داد.

کد مطلب 5763914
رامین عبداله شاهی

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