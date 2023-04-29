دریافت 16 MB کد مطلب 5766600 https://mehrnews.com/x322LK ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۸:۱۶ کد مطلب 5766600 فیلم سلامت فیلم سلامت ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۸:۱۶ موج هشتم کرونا رو به افول است وزارت بهداشت اعلام کرد در هفته های اخیر شاهد کاهش مبتلایان و فوتی های کرونا در کشور هستیم. کپی شد مطالب مرتبط ۱۵ شهرستان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند استان سمنان از وضعیت پرخطر کرونایی خارج شد شناسایی ۲۳۰ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۱۰۱ نفر بستری شدند تخصیص ۲۲ درصد از اعتبارات سفر رئیس جمهور به دانشگاه علوم پزشکی سلامتی برای همه با پزشکی خانواده برچسبها وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی آمار کرونا ویروس کرونا مرگ و میر
نظر شما