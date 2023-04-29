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کد مطلب 5766600
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۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۸:۱۶

موج هشتم کرونا رو به افول است

موج هشتم کرونا رو به افول است

وزارت بهداشت اعلام کرد در هفته های اخیر شاهد کاهش مبتلایان و فوتی های کرونا در کشور هستیم.

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