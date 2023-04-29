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۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۴:۴۵

گفتگوی مهر؛

۱۵ شهرستان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند

۱۵ شهرستان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: بر اساس آخرین رنگ بندی کرونایی ۱۵ شهرستان استان در وضعیت زرد قرار گرفته و یک شهرستان نیز به رنگ آبی درآمد.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در گیلان اظهار کرد: در حال حاضر ۴۹ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های گیلان بستری هستند.

وی با اشاره به اینکه طی شبانه روز گذشته ۸ بیمار کرونایی در مراکز درمانی گیلان بستری شدند، افزود: در این مدت ۱۲ بیمار نیز پس از بهبود از بیمارستان‌های گیلان مرخص شدند.

مهرابیان اضافه کرد: بر اساس آخرین رنگ بندی کرونایی شهرستان‌های رضوانشهر، صومعه سرا، فومن، رشت، شفت، رودبار، لنگرود، املش، رودسر، ماسال، بندر انزلی، آستانه اشرفیه، لاهیجان، سیاهکل، آستارا در وضعیت زرد (نسبتاً پر خطر) و شهرستان تالش در وضعیت آبی قرار گرفتند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر ضرورت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی توسط شهروندان تاکید کرد و گفت: مردم برای حفظ سلامت خود از حضور در مراکز شلوغ دوری کنند.

کد مطلب 5766236

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