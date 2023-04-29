۱۵ شهرستان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در گیلان اظهار کرد: در حال حاضر ۴۹ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های گیلان بستری هستند.

وی با اشاره به اینکه طی شبانه روز گذشته ۸ بیمار کرونایی در مراکز درمانی گیلان بستری شدند، افزود: در این مدت ۱۲ بیمار نیز پس از بهبود از بیمارستان‌های گیلان مرخص شدند.

مهرابیان اضافه کرد: بر اساس آخرین رنگ بندی کرونایی شهرستان‌های رضوانشهر، صومعه سرا، فومن، رشت، شفت، رودبار، لنگرود، املش، رودسر، ماسال، بندر انزلی، آستانه اشرفیه، لاهیجان، سیاهکل، آستارا در وضعیت زرد (نسبتاً پر خطر) و شهرستان تالش در وضعیت آبی قرار گرفتند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر ضرورت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی توسط شهروندان تاکید کرد و گفت: مردم برای حفظ سلامت خود از حضور در مراکز شلوغ دوری کنند.