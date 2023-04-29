تخصیص ۲۲ درصد از اعتبارات سفر رئیس جمهور به دانشگاه علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان خالدی‌فر ظهر روز شنبه در نشست مطبوعاتی با اشاره به مشکلات بهداشتی آب شرب در این استان اظهار کرد: به دلیل حضور به موقع مجموعه بهداشت و درمان حتی یک مورد بیماری در این زمینه گزارش نشد.

وی تصریح کرد: ما امروز شاهد انجام پیچیده‌ترین اعمال جراحی و پروسه‌های پزشکی در این استان هستیم و دومین عمل پیوند کبد در منطقه غرب کشور در بیمارستان کاشانی شهرکرد صورت گرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری از تلاش برای راه‌اندازی بخش پیوند مغز استخوان در این استان خبر داد و بیان داشت: یک میلیون و ۸۱۴ هزار دوز واکسن کرونا در چهارمحال و بختیاری تزریق شده و به این ترتیب توانستیم از مرگ و میر در اثر ابتلاء به این بیماری جلوگیری کنیم.

خالدی‌فر تاکید کرد: هرچه شبکه بهداشت در سراسر استان تقویت شود کمکی است برای درمان بیماری‌ها می‌باشد.

وی اضافه کرد: سال گذشته ۳۱ هزار بازدید بهداشتی از اصناف و مغازه‌ها در سطح استان انجام شد و در نوروز امسال در کلینیک امام علی (ع) شهرکرد ۸ هزار و ۲۴۰ نفر ویزیت شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری از انجام ۱۸ هزار بازدید بهداشتی از اصناف در تعطیلات نوروز ۱۴۰۲ خبر داد و خاطرنشان کرد: ۱۸ هزار تن مواد غذایی فاسد شده توسط کارشناسان بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی استان شناسایی و معدوم شد.

وی با اشاره به اینکه کل اعتبارات سفر ریاست جمهور در حوزه بهداشت و درمان در کشور ۳۲ هزار میلیارد تومان است بیان داشت: این اعتبارات برای دانشگاه علوم پزشکی این استان یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است که حدود ۲۲ درصد آن تخصیص داده شده و رایزنی‌ها برای دریافت مابقی ادامه دارد.

خالدی‌فر گفت: ۱۷۵ پروژه فعال در بخش بهداشت و درمان وجود دارد و مهم‌ترین آن کلینیک الحاقی بیمارستان هاجر می‌باشد و با انجام آن ۲۲۰ تخت به بیمارستان اضافه می‌شود و تلاش می‌کنیم تا پایان سال تکمیل شود و به بهره‌برداری برسد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری با اشاره به تلاش برای خرید دستگاه رادیوتراپی بیماران سرطانی ادامه داد: این دستگاه خریداری شده و به زودی در بیمارستان هاجر مستقر می‌شود.

وی از استقرار پیشرفته‌ترین دستگاه سی تی اسکن جهان در این استان خبر داد و گفت: ۸۶۰ میلیارد تومان تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای وارد این استان شده و در اختیار مراکز درمانی قرار گرفته است.

خالدی‌فر اذعان داشت: سال گذشته ۱۳۸ پزشک عمومی و ۸۹ پزشک متخصص و فوق تخصص وارد این استان و به مناطق مختلف اعزام شدند.