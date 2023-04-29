دریافت 13 MB
کد مطلب 5766682
  1. فیلم
  2. ورزش
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۸:۱۷

هم‌گروه‌های ایران در جام جهانی بسکتبال مشخص شد

هم‌گروه‌های ایران در جام جهانی بسکتبال مشخص شد

تیم ایران بر اساس این قرعه‌کشی با اسپانیا، برزیل و ساحل عاج در گروه G رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۳ رقابت خواهد کرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید