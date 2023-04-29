دریافت 13 MB کد مطلب 5766682 https://mehrnews.com/x322Nq ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۸:۱۷ کد مطلب 5766682 فیلم ورزش فیلم ورزش ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۸:۱۷ همگروههای ایران در جام جهانی بسکتبال مشخص شد تیم ایران بر اساس این قرعهکشی با اسپانیا، برزیل و ساحل عاج در گروه G رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۳ رقابت خواهد کرد. کپی شد مطالب مرتبط حریفان تیم ملی بسکتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۳ مشخص شدند حضور حامد حدادی در مراسم قرعه کشی جامجهانی بسکتبال تیم بسکتبال شهرداری گرگان به فینال سوپر لیگ غرب آسیا رسید ترکیب تیمهای حاضر در نیمه نهایی لیگ بسکتبال کامل شد حضور داور تبریزی در مسابقات انتخابی المپیک والیبال برچسبها تیم ملی بسکتبال ایران جام جهانی بسکتبال جام جهانی بسکتبال 2023
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