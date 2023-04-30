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۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۸:۱۴

ستادکل نیروهای مسلح اعلام کرد؛

مشمولان وظیفه دارای ۳ فرزند و بیشتر معاف می‌شوند

مشمولان وظیفه دارای ۳ فرزند و بیشتر معاف می‌شوند

ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد: همه مشمولان و کارکنان وظیفه دارای ۴ فرزند و بالاتر و مشمولان وظیفه غایب و غیرغایب و کارکنان وظیفه دارای ۳ فرزند، از خدمت سربازی معاف می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: برابر موافقت مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) تمامی مشمولان وظیفه غایب و غیر غایب و کارکنان وظیفه در حال خدمت که دارای ۴ فرزند و بالاتر هستند و همچنین مشمولان وظیفه غایب و غیر غایب و کارکنان وظیفه در حال خدمت، با حداقل ۴۰ سال سن تمام که دارای ۳ فرزند هستند، از انجام خدمت دوره ضرورت سربازی معاف می‌شوند.

بر اساس این گزارش، صدور کارت معافیت برای مشمولان غایب و غیر غایب واجد شرایط این مصوبه، پس از طی آموزش‌های مقدماتی و تکمیلی بسیج امکان پذیر خواهد بود.

همچنین این اطلاعیه افزود: با نظر موافق فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) مدت کسر خدمت کارکنان وظیفه در حین خدمت که قبلاً به ازای هر فرزند ۳ ماه بوده است به ترتیب برای فرزند اول ۳ ماه، فرزند دوم ۴ ماه و برای فرزند سوم به ۵ ماه افزایش یافته است.

مشمولین وظیفه برای آگاهی بیشتر از چگونگی اجرای موارد مذکور و بهره مندی از این تسهیلات از تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱ به دفاتر پلیس + ۱۰ و کارکنان وظیفه حین خدمت، به کارگزینی یگان مربوطه مراجعه کنند.

کد مطلب 5767687

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    نظرات

    • حسین IR ۱۹:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
      4 0
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      ما ۲ سال سربازی میریم ولی خودمون گرفتار نمی کنیم حالا شما ثبت نکن نظر ما رو
    • IR ۰۱:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۱
      2 1
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      کسی که ۴۰ سال داره و۲فرزند چطور دیگه شامل این طرح نمیشه
    • IR ۱۰:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۱
      2 0
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      اونی که تا چهل سالگی سربازی نرفته چرا باید برای کارت پایان خذمت با این اوضاع اقتصادی بچه سوم بیاره ؟ فقط برای سفر خارج از کشور شاید مفید باشه
    • مهدی US ۰۷:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۲
      3 0
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      من ۴۴سال دارم سه بچه که یکی از بچهام مرده به من معافیت میدن
    • علی IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۶
      0 0
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      مسخره کردن خودشون، کلا 100 نفر هم با این طرح معاف نمیشن
    • ح IR ۰۰:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۷
      0 0
      پاسخ
      پیر مردها چطو برن آموزشی

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