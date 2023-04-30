به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: برابر موافقت مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) تمامی مشمولان وظیفه غایب و غیر غایب و کارکنان وظیفه در حال خدمت که دارای ۴ فرزند و بالاتر هستند و همچنین مشمولان وظیفه غایب و غیر غایب و کارکنان وظیفه در حال خدمت، با حداقل ۴۰ سال سن تمام که دارای ۳ فرزند هستند، از انجام خدمت دوره ضرورت سربازی معاف می‌شوند.

بر اساس این گزارش، صدور کارت معافیت برای مشمولان غایب و غیر غایب واجد شرایط این مصوبه، پس از طی آموزش‌های مقدماتی و تکمیلی بسیج امکان پذیر خواهد بود.

همچنین این اطلاعیه افزود: با نظر موافق فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) مدت کسر خدمت کارکنان وظیفه در حین خدمت که قبلاً به ازای هر فرزند ۳ ماه بوده است به ترتیب برای فرزند اول ۳ ماه، فرزند دوم ۴ ماه و برای فرزند سوم به ۵ ماه افزایش یافته است.

مشمولین وظیفه برای آگاهی بیشتر از چگونگی اجرای موارد مذکور و بهره مندی از این تسهیلات از تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱ به دفاتر پلیس + ۱۰ و کارکنان وظیفه حین خدمت، به کارگزینی یگان مربوطه مراجعه کنند.