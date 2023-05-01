به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، ماریان اسلات تهیه‌کننده سرشناس پاریسی که نقش مهمی در ارایه آثار کارگردان‌های مولفی چون لارس فون تریه، لوکرسیا مارتل و لیساندرو آلونسو آرژانتینی داشته امسال از سوی جشنواره فیلم لوکارنو تجلیل می‌شود.

اسلات جایزه ریموندو رزونیکو جشنواره سوییسی را می‌گیرد که به تهیه‌کننده‌ای اهدا می‌شود که مظهر اخلاق مستقل باشد. این جایزه ۵ آگوست با ادای احترام به فیلم کمدی سیاه با مضمون محیط زیستی «زن در جنگ» ساخته بندیکت ارلینگسون کارگردان ایسلندی به وی اهدا می‌شود. روز بعد هم یک گفت‌وگوی روی صحنه با وی برگزار می‌شود.

اسلات که متولد دانمارک است سال ۱۹۹۳ شرکت تولید اسلات را در پاریس راه‌اندازی کرد. وی از سال ۱۹۹۵ تهیه کننده فون‌تریه بود و کارش را با «شکستن امواج» شروع کرد. در طی سال‌های بعد اسلات آثاری از شمار زیادی از کارگردان‌های مولف مستقل را خلق کرد که علاوه بر مارتل و ارلینگسون شامل چهره‌هایی چون بنت هامر، مالگورزاتا زومووسکا، پاز انچینا، اما دانته، ماریان کریشان، ژولیت گارسیا، یشیم اوستاوغلو، سرگئی لوزنیتسا و نائومی کاواسه می‌شود.

جیونا نازارو مدیر هنری لوکارنو با انتشار بیانیه‌ای از رویکرد ماریان اسلات در تولید فیلم به عنوان عاملی که اثری عمیق و ماندگار در سینمای معاصر بر جای گذاشته یاد کرد و افزود: وی قوانین بازی را برای همکاری و ایده‌پردازی بین فیلمسازان و تهیه‌کنندگان بازنویسی می‌کند.

وی همچنین گفت: در زمانی که سینما در حال تکرار بی‌پایان مدل‌های موجود است، ماریان اسلات به عنوان یک نمونه پیشرو تلاش دارد تا زیبایی آزادی و ریسک را به نمایش بگذارد.

اسلات به‌زودی با اولین نمایش جهانی فیلم «اوریکا» با بازی ویگو مورتنسن به کارگردانی آلونسو در کن حضور خواهد داشت.

دیوید لینده جرمی توماس، کریستین واچون، پائولو برانکو، مناهم گولان، تد هوپ و جیسون بلوم از دریافت کنندگان قبلی جایزه رزونیکو هستند.

هفتاد و ششمین دوره جشنواره فیلم لوکارنو از ۲ تا ۱۲ آگوست (۱۱ تا ۲۱ مرداد) برگزار می‌شود. این جشنواره در ۱۱ بخش با ۳ بخش رقابتی و اهدای ۲۰ جایزه بر کیفیت و تنوع تمرکز دارد.