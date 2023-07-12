اهدای جایزه یک عمر دستاورد لوکارنو به بازیگر کهنه کار سوئدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، بازیگر افسانهای سوئدی استلان اسکارسگارد [اسکاشگورد] که بازیگر فیلمهایی چون «ویل هانتینگ خوب»، «ماما میا!» و «رونین» است، در جشنواره بینالمللی فیلم لوکارنو امسال با دریافت جایزه کلوپ پلنگ، برای یک عمر دستاورد هنری تجلیل خواهد شد.
اسکارسگارد ۴ آگوست در مراسمی در پیاتزا گرانده لوکارنو جایزه خود را دریافت خواهد کرد و ۵ آگوست در جلسه پرسش و پاسخ مخاطبان شرکت می کند. به افتخار او همچنین فیلم «عصر بهخیر آقای والنبری» محصول ۱۹۹۰ که یک درام تاریخی جنگی ساخته شِل گریده است نمایش داده میشود. در این فیلم اسکارسگارد نقش رائول والنبرگ دیپلمات سوئدی را بازی میکند که هزاران یهودی مجارستانی را در ماههای پایانی جنگ جهانی دوم نجات داد.
در این جشنواره همچنین درام جنایی ران هوانگ با عنوان «چه باقی میماند» که همسر اسکارسگارد نویسنده آن و یکی از پسران بازیگرش، گوستاو بازیگر «وایکینگها» و «اوپنهایمر» همراه پدر در آن بازی کردهاند، به نمایش درمیآید. کارگردان و خانواده اسکارسگارد در این نمایش به اتفاق حضور خواهند یافت.
این بازیگر ۷۲ ساله با موفقیت توانسته است به عنوان یک ستاره سینمای هنری اروپا تعادل را در حرفه خود ایجاد کند. او ۵ فیلم با لارس فونتریر ساخته است از جمله «شکستن امواج» (۱۹۹۶)، «رقصنده در تاریکی» (۲۰۰۰)، «داگویل» (۲۰۰۳) و «مالیخولیا» (۲۰۱۱) و ۵ فیلم با نویسنده نروژی هانس پتر مولاند که «به ترتیب خروج از صحنه» (۲۰۱۴) و «به هوای دزیدن اسبها» (۲۰۱۹) از جمله آنها هستند.
اسکارسگارد همچنین در فیلمهای پرفروش هالیوود، مانند فیلمهای «دزدان دریایی کارائیب»، «ماما میا!»، «ثور» و «انتقامجویان» هم در نقشهای مکمل ظاهر شده است. او نقش بارون ولادیمیر هارکونن را در «تل ماسه» دنی ویلنوو ایفا کرد و در فیلم دوم آن هم در همین نقش جلوی دوربین رفته است.
در تلویزیون اسکارسگارد سال ۲۰۱۹ برنده جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در مینی سریال درام «چرنوبیل» برای اچبیاو شد و به تازگی در اسپین آف «جنگ ستارگان» با عنوان «آندور» به کارگردانی تونی گیلروی برای دیزنی پلاس بازی کرد.
جینا نازارو مدیر هنری لوکارنو از استلان اسکارسگارد به عنوان چهرهای یاد کرد که متعلق به سنت بازیگران اروپایی است و در عین حال هنر خود را بین سینمای مولف و هالیوود تقسیم کرده است.
وی افزود: او که دارای کاریزمای صحنهای بسیار قدرتمندی است، هر نقشی را که بازی کرده فراموش نشدنی ساخته و شخصیت خود را با توجه به نیازهای کارگردان و فیلمنامه بازآفرینی کرده است و این کار را در فیلمهایی انجام داده که به شدت با هم متفاوت بودند.
جایزه کلوپ پلنگ لوکارنو هر سال به فردی اهدا میشود که «کارش در صنعت سینما اثر خود را در تخیل جمعی به جا گذاشته باشد». برندگان قبلی این جایزه چهرههایی چون کوستا گاوراس، فی داناوی، میا فارو، آدرین برودی، مگ رایان، هیلاری سوانک و دیزی ادگار جونز بودهاند.
۴ فرزند استلان اسکارسگارد شامل گوستاو، الکساندر، بیل و والتر بازیگر هستند.
هفتاد و ششمین دوره جشنواره فیلم لوکارنو از ۲ تا ۱۲ آگوست (۱۱ تا ۲۱ مرداد) برگزار میشود. این جشنواره در ۱۱ بخش با ۳ بخش رقابتی و اهدای ۲۰ جایزه بر کیفیت و تنوع تمرکز دارد.
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