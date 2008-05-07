به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد جایزه موسوم به ریموندو رزونیکو سال 2002 بنا نهاده شد و هر سال به تهیه‌کننده‌ای مستقل تعلق می‌گیرد که در عرصه فیلمسازی کاری شاخص و برجسته انجام داده باشد. واچون که فیلم‌هایی شاخص چون "پسرها گریه نمی‌کنند" و "من آنجا نیستم" را در کارنامه دارد، هفتمین دریافت‌کننده این جایزه خواهد بود.

مدیر هنری جشنواره معتبر لوکارنو درباره دلیل انتخاب کریستین واچون برای دریافت جایزه ریموندو رزونیکو گفت: لوکارنو از یک تهیه‌کننده استثنایی تقدیر می‌کند؛ کسی که در 15 سال گذشته مشارکتی جدی در سینمای مستقل آمریکا داشته و هنگام رویارویی با خطر و جدل با شجاعت عمل کرده است.

فردریک مایر افزود: واچون راهی متمایز در صنعت فیلمسازی هالیوود گشوده و با سرسختی غیرعادی خود فیلمسازان تازه‌کار را تشویق کرده است. او پروژه‌هایی را پرورش داده که معمولا به بیراهه می‌رفتند و جسارت و اشتیاقش منفعتی بزرگ برای صنعت فیلمسازی و مخاطبان سینما داشته است.

ریموند رزونیکو به مدت حدود دو دهه رئیس جشنواره بین‌المللی فیلم لوکارنو بود و جایزه یادبود او در شش دوره پیشین به پائولو برانکو، روث والدبرگر، کارل بومگارتنر، جرمی تامس، شرکت آگات فیلمز و در نهایت لیتا استانیچ تعلق گرفته است. شصت و یکمین دوره جشنواره لوکارنو از شش تا 16 اوت در سوئیس برگزار می‌شود.

کریستین واچون سال 1962 در منهتن به دنیا آمد و تهیه‌کننده نخستین فیلم تاد هینز با نام "زهر" بود که سال 1991 برنده جایزه بزرگ جشنواره فیلم ساندنس شد. او از آن پس سایر فیلم‌های هینز از جمله "دور از بهشت" و "من آنجا نیستم" را هم تهیه کرد و در کارنامه او آثاری چون "پسرها گریه نمی‌کنند" و "عکس یکساعته" هم دیده می‌شود.