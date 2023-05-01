برای ۱۳۰۰ معلول استان سمنان کارت شناسایی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود منطقی بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران به میزبانی بهزیستی استان سمنان ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته در سال گذشته، تاکید کرد: در سال گذشته برای یک هزار و ۳۴۸ نفر از افراد دارای معلولیت کارت صادر شد

وی با بیان اینکه در سال گذشته همچنین هزینه مناسب‌سازی منزل و خودرو به ۶۰۰ نفر از معلولان تحت پوشش بهزیستی پرداخت شده است، افزود: اعتبار خرید وسایل توان پزشکی و مراقبتی برای دو هزار و ۱۰۰ معلول در سال گذشته از سوی بهزیستی پرداخت شده است.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان با بیان اینکه مجموعاً این استان ۱۳ هزار و ۸۷۴ معلول تحت پوشش بهزیستی دارد، گفت: حق پرستاری به صورت ماهانه به ۲۶۸ نفر از سالمندان و بیماران روانی مزمن در استان پرداخت می‌شود.

منطقی با بیان اینکه سال گذشته ۳۱ نفر در زمینه درمان و بهبود تغذیه کودکان مبتلا به بیماری‌های متابولیک از بهزیستی مستمری پرستاری دریافت کردند، بیان داشت: در سال گذشته همچنین به ۱۳۸ نفر در زمینه درمان معلولان دارای اختلال تغذیه کمک هزینه پرداخت شد.

وی با بیان اینکه طی سال ۱۴۰۱ کمک هزینه حق پرستاری ماهانه به ۳۵۲ نفر از معلولان ضایع نخاعی و ۸۰۹ نفر از سالمندان و بیماران روانی مزمن در خانواده پرداخت شد، تاکید کرد: ۴۱۰ نفر از سالمندان و بیماران روانی مزمن در مراکز غیردولتی معاینه پزشکی در منزل نیز حق پرستاری دریافت کردند.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان ادامه داد: در سال قبل همچنین ۶۲۵ نفر از سالمندان و بیماران روانی مزمن در مراکز غیردولتی شبانه‌روزی در کنار ۱۴۸ نفر از سالمندان و بیماران روانی مزمن در مراکز غیردولتی مراقبت در منزل توانستند از حق پرستاری برخوردار شوند.

گفتنی است ۵۴ مرکز توان بخشی و کمک به معلولان در استان سمنان وجود دارد.