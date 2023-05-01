انفجار خودروی اسرائیلی/ حداقل یک نفر کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جورزالیم پست، در انفجار خودروی اسرائیلی یک نفر کشته شد.

واحد سخنگوی پلیس رژیم اسرائیل در این ارتباط اعلام کرد روز دوشنبه یک خودرو در کریات بیالیک منفجر شد و یک نفر به شدت مجروح شد.

گفته شده قربانی از صدمات شدید در قسمت پایین بدن خود رنج برد و به پردیس مراقبت‌های بهداشتی رامبام در حیفا فرستاده شد و در آنجا روی دستگاه تنفس مصنوعی قرار گرفت.

در حال حاضر از جزئیات این حادثه و همچنین هویت مجروح این حادثه اطلاعی در دست نیست.

با این حال برخی منابع دیگر از مرگ راننده این خودرو خبر داده‌اند. اسرائیل هیوم راننده این خودرو را فردی ۲۵ ساله اعلام کرد.

همزمان با ادامه اشغالگری و تجاوز صهیونیست‌ها در مناطق فلسطینی، شهروندان فلسطینی نیز با عملیات‌های خود به دنبال مقابله با اشغالگران هستند. اوضاع در مناطق اشغالی فلسطین به شدت بی‌ثبات است و این بی ثباتی هر روز ابعاد جدیدتری به خود می‌گیرد.

بر اساس آمار منتشر شده توسط دستگاه پلیس رژیم صهیونیستی، نظامیان صهیونیست در سال ۲۰۲۲ در میان موجی از خشونت‌ها، افزایش تیراندازی، پرتاب سنگ و بمب‌های آتش را سپری کردند و این سال شاهد تعداد بیشترین حملات در مناطق اشغالی ۱۹۴۸ و کرانه باختری در مقایسه با مجموع سه سال گذشته بوده است.

مجموع آمار سالانه نشان می‌دهد که حملات تیراندازی در کرانه باختری در سال گذشته میلادی بیش از چهار برابر شده و از ۶۱ حادثه در سال ۲۰۲۱ به ۲۸۵ مورد در سال ۲۰۲۲ رسیده است.

همچنین روند افزایشی در حملات و پرتاب سنگ در اراضی اشغالی کرانه باختری نیز به ثبت رسیده است.

حملات با سنگ با ثبت بیش از ۷۵۰۰ مورد در سال ۲۰۲۲، افزایشی ۳۷ درصدی نسبت به سال قبل و دوبرابر میزان ثبت شده در سال ۲۰۱۹ را نشان می‌دهد. در این میان اما برخلاف انتظارها حملات کوکتل مولوتف نسبتاً کاهش یافته است، از ۱۰۲۲ در سال ۲۰۲۱ به ۱۲۶۸ در سال ۲۰۲۲ رسیده است. تعداد حملات با چاقو نیز در کرانه باختری اندکی کاهش یافته و از ۱۸ مورد در سال ۲۰۲۱ به ۱۴ مورد در سال ۲۰۲۲ رسید، اما در سال ۲۰۲۲ تعداد سلاح‌های ضبط شده نزدیک به یک چهارم افزایش یافته و از ۳۹۷ سلاح توقیف شده در سال ۲۰۲۱ به ۴۹۳ سلاح در سال ۲۰۲۲ رسیده است.

همچنین بیش از ۲۶۰۰ فلسطینی به اتهام ساختگی تروریستی در سال ۲۰۲۲ در کرانه باختری دستگیر شدند که تقریباً ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش را نشان می‌دهد. به گفته ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی، در سال میلادی ۲۰۲۲، حداقل ۳۱ نفر در حملات علیه صهیونیست‌ها در سراسر فلسطین اشغالی و شهرک‌های اشغالی کرانه باختری کشته شدند که ۲۴ نفر از آن‌ها غیرنظامی بودند. بر اساس آماری که توسط سرویس امنیت داخلی «شین بت» و داده‌های عمومی به اشتراک گذاشته شده است، بیش از ۱۰۰ نفر دیگر مجروح شدند. این رقم نشان دهنده افزایش شدید آمار مرگ و میر در میان صهیونیست‌ها طی سال‌های اخیر است. این آمار در سال ۲۰۲۱ چهار نفر، در سال ۲۰۲۰ سه نفر و در سال ۲۰۱۹ فقط پنج نفر اعلام شده بود.