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۱ آذر ۱۴۰۱، ۱۶:۱۲

۲۸ عملیات مقاومتی در کرانه باختری در ۲۴ ساعت اخیر

۲۸ عملیات مقاومتی در کرانه باختری در ۲۴ ساعت اخیر

یک مرکز آماری در فلسطین، جزئیاتی از عملیات های مقاومتی در کرانه باختری در ۲۴ ساعت گذشته را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، مرکز داده‌های فلسطینی معطی در گزارشی اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته ۲۸ عملیات مقاومتی در کرانه باختری و قدس اشغالی به وقوع پیوسته است.

در این گزارش آمده که در ۲۴ ساعت اخیر، ۵ عملیات تیراندازی علیه نظامیان اشغالگر صهیونیست در کرانه باختری به وقوع پیوسته و فلسطینیان در چندین نقطه با صهیونیست‌ها درگیر شدند که طی آن یک نظامی صهیونیست زخمی شده است.

این نظامی صهیونیست در جریان درگیری‌های اردوگاه العروب در الخلیل هدف سنگ‌پرانی فلسطینیان قرار گرفت و مجروح شد.

جوانان فلسطینی ۴ مرتبه هم اقدام به پرتاب کوکتول مولوتف به سمت نظامیان اشغالگر صهیونیست کردند.

گفتنی است از ابتدای سال جاری میلادی شمار عملیات مقاومتی در کرانه باختری به طور فزاینده ای افزایش پیدا کرده است. براین اساس از ابتدای سال ۲۰۲۲ تاکنون، ۲۹ شهرک نشین و نظامی صهیونیست در جریان عملیات‌های مقاومتی به هلاکت رسیده اند که در مقایسه با ۱۷ سال اخیر، آماری بی سابقه محسوب می‌شود.

کد مطلب 5637905

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