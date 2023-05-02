ضرورت برپایی اردوگاه اسکان اضطراری در شرایط بحرانی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد عبدالله پور بعد از ظهر سه شنبه در جلسه با سرپرست هلال احمر گیلان با بیان اینکه هلال احمر در بحث خدمات رسانی به مردم و در حوزه‌های مختلف از جایگاه با اهمیتی برخوردار است، اظهار کرد: امدادرسانی به مردم به ویژه در زمان حوادث بسیار مهم بوده و در این مسیر باید از نیروهای با انگیزه و انقلابی استفاده شود.

عبدالله پور با بیان اینکه فراوانی حوادث طبیعی در استان گیلان بسیار بالا است، افزود: این موضوع می‌طلبد که هلال احمر به صورت دائمی آمادگی خود را حفظ کند تا در زمان بحران، آسیب پذیری مردم به حداقل برسد، بنابراین همکاری در راستای برپایی اردوگاه اسکان اضطراری در شرایط بحرانی ضروری است.

فرمانده سپاه قدس گیلان به موضوع استقبال جوانان نسبت به عضویت در هلال احمر اشاره کرد و ادامه داد: وجود تیم‌های آموزش دیده برای امدادرسانی وظیفه اصلی جمعیت است و در این راستا ما آمادگی داریم در کنار آموزش جوانان عزیز در قالب خانه‌های هلال روستایی و محلات، با آموزش بسیجیان در پایگاه‌های مقاومت بسیج به شعار هر خانواده یک امدادگر جامه عمل بپوشانیم.

وی با تاکید بر اینکه هلال احمر و سپاه قدس یک پیکر است، تصریح کرد: فعالیت جهادی و مرتفع کردن مشکلات مردم می‌بایست سرلوحه اقدامات مدیران هلال احمر باشد.

عبدالله پور ادامه داد: اخلاق باید در اولویت برخورد با مردم باشد زیرا با روحیه جهادی می‌توان بر تمام این مشکلات فائق آمد.

یکی از ارکان‌های مهم خدمات رسانی به مردم هلال احمر است

در ادامه «هادی سلیمی» سرپرست جمعیت هلال احمر گیلان، ضمن معرفی خدمات و توانمندی‌های جمعیت در بخش‌های مختلف از جمله امداد و نجات و درمان، جوانان، داوطلبان و توانبخشی جمعیت هلال احمر را تشریح کرد.

سلیمی در خصوص همکاری این نهاد با سپاه پاسداران گفت: یکی از ارکان‌های مهم در خدمت رسانی به مردم در بلایای طبیعی و دیگر مشکلات در سراسر جهان، هلال احمر است و این نهاد در کشور عزیزمان ایران اسلامی همیشه برای خدمت به مردم در صحنه بوده و همکار و کمک رسان بسیار خوبی برای سپاه و بسیج در مشکلات بوده است.

سرپرست جمعیت هلال احمر استان گیلان، سپاه پاسداران را پشتوانه‌ای محکم و استوار با نیروهایی متعهد و ولایت مدار دانست و افزود: سپاه پاسداران در صیانت از انقلاب اسلامی و ارزشهای الهی آن همچون دژی محکم نظام مقدس جمهوری اسلامی را از هر نوع نفوذ و تهدیدی محافظت می‌کند.