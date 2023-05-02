پرهیز از تجملات نقش مهمی در مبارزه با فساد دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهرخانی عصر سه شنبه در همایش گرامیداشت روز ملی شوراها که به مناسب گرامیداشت روز ملی شوراها در دماوند و با حضور اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا، سیداحمد رسولی‌نژاد نماینده مردم شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی، سرهنگ فاضلی فرمانده انتظامی شهرستان دماوند، حجت‌الاسلام فتاح‌دماوندی امام جمعه شهرستان دماوند، حجت‌الاسلام حسینی امام جمعه رودهن، حجت‌الاسلام میرشریفی امام جمعه آبسرد، سرهنگ نجفی فرمانده سپاه شهرستان دماوند، حسین‌پور بخشدار مرکزی دماوند، امیری بخشدار رودهن، برگزار شد بر مقابله با فساد تاکید کرد.

طاهرخانی اظهار داشت: مقابله با فساد رشوه خواری پرهیز از تجملات نقش مهمی در مبارزه با فساد در نهادهای مدیریت محلی خواهد داشت.

وی افزود: شوراهای شهر و روستا و مجموعه مدیریت شهری و روستایی از سیاسی کاری پرهیز کنند.

فرماندار دماوند با بیان اینکه استفاده از روش علمی و تجربه شهرهای موفق برای پیشرفت انسجام و ثبات محلی پیش بینی درآمد سالم و پایدار حائز اهمیت است گفت: ارائه راهکارهایی جهت اصلاح نظام درآمد شهری و روستایی از موارد مهم است.

فرماندار دماوند بیان داشت: الگوی مطلوب مدیریت محلی کارآمد مبتنی بر شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری ایجاد فضایی برای مشارکت مردم تاکید بر سرمایه‌گذاری مولد در دستور کار باشد.

گفتنی استکه در پایان این همایش، از پیشکسوتان شوراهای اسلامی شهرستان دماوند با اهدای لوح و هدایایی تجلیل به‌عمل آمد.