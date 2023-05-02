ردیف بودجه خاص برای اجرای طرح پزشکی خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمید جمال‌الدینی، در پنجمین اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور، افزود: امسال بودجه‌ای که از مالیات سلامت یا یک درصد ارزش افزوده برای نظام سلامت و به کمک نمایندگان مجلس تصویب شد، با افزایش بیش از ۲.۵ برابری این ردیف به عددی بالغ بر ۴۸ هزار میلیارد تومان رسید که پنج هزار میلیارد تومان آن مربوط به سرفصل سیگار است.

وی ادامه داد: همچنین افزایش بودجه عمومی دانشگاه‌های علوم پزشکی در سال ۱۴۰۲ را نسبت به سال ۱۴۰۱، داشتیم که بیش از ۴۸ درصد افزایش داشت. همچنین در راستای حمایت از ماندگاری اعضای هیأت علمی در مناطق محروم، برداشتن سقف نظام مالیاتی برای پزشکان تمام وقت جغرافیایی در دانشگاه‌ها تصویب شد.

جمال‌الدینی از ایجاد ردیف خاص برای اجرای پزشک خانواده در بودجه ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: در زمینه ردیف بودجه مربوط به اجرای طرح پزشکی خانواده بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان، در ردیف‌های متفرقه شکل گرفت.

وی ادامه داد: در عین حال بحث تصویب قانون عدالت آموزشی، نیز از سوی مجلس شورای اسلامی انجام شد. همچنین برای اولین بار شاهد تصویب قانون نظام جامع سلامت خواهیم بود که فرآیندهای آن در مجلس انجام شده و امیدواریم شاهد تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی باشیم.