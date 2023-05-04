«بسته تشویقی مشترکان خانگی»به کاهش ناترازی تولید ومصرف کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر؛ مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق در گفت و گویی رادیویی به جزئیات و نحوه ارائه بسته تشویقی مشترکان خانگی اشاره کرد و گفت: با توجه به وجود ناترازی بین تولید و مصرف و به منظور رفع این ناترازی بخشی از اقدامات ما شامل احداث نیروگاه و تقویت شبکه‌های برق و بخش مهم دیگر اقدامات مدیریت مصرف برق است.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: در حوزه مدیریت مصرف در بخش خانگی در سال گذشته طرح ۵=۱ را اجرا کردیم که به ازای هر یک کیلووات ساعت کاهش مصرف برق مشترکان خانگی و در صورتی که مصرف برقش زیر الگو بود مشمول دریافت پاداش کاهش مصرف می‌شد که قیمت آن ۵ برابر قیمت فروش برق بود.

رجبی مشهدی ادامه داد: با اجرای این طرح در سال گذشته، ۴۰ درصد از مشترکان در بازه زمانی خرداد ماه تا پایان شهریور ماه سال گذشته مشمول دریافت پاداش مدیریت مصرف شدند و حدود ۸ میلیون مشترک نیز توانستند قبض‌های رایگان و یا بستانکار را دریافت کنند.

سخنگوی صنعت برق به استقبال و مشارکت خوب مردم اشاره کرد و افزود: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد طرح مدیریت مصرف طرحی بسیار موفق بوده و امسال نیز تصمیم به توسعه آن گرفتیم و مقرر شد علاوه بر مشترکان کم مصرف، تمامی مشترکان بتوانند از این طرح استفاده کنند به گونه‌ای که اگر هر مشترک خانگی (حتی مشترک بالای الگو) مصرف برقش را نسبت به سال گذشته کاهش دهد مشمول دریافت پاداش کاهش مصرف خواهد شد.

وی در ادامه به تشریح طرح مدیریت مصرف در تابستان جاری اشاره کرد و گفت: قیمت‌های ناشی از کاهش مصرف بسیار جذاب خواهد بود به گونه‌ای که مشترکان به ازای هر کیلووات ساعت کاهش مصرف برق می‌توانند ۲ هزار تومان پاداش مدیریت مصرف دریافت کنند. تصورمان این است که در مناطق گرمسیر آن دسته از مشترکانی که ۳ تا ۴ کولر گازی دارند با خاموش کردن یک دستگاه کولر و با تنظیم درجه روی ۲۴ می‌توانند تا یک میلیون تومان از پاداش مدیریت مصرف برخوردار شوند و آن دسته از مشترکانی هم که در مناطق عادی همانند تهران، مشهد، شیراز و… که ۸۰ درصد از کشور را شامل می‌شوند و از کولرآبی استفاده می‌کنند با تنظیم درجه کولرها روی دور کند، می‌توانند تا ۵۰ درصد مصرف برق را کاهش دهند.

وی به زمان اجرای طرح مدیریت مصرف اشاره کرد و افزود: اجرای طرح از اول خرداد ماه آغاز و تا پایان شهریور ماه ادامه خواهد داشت و تمامی مشترکان خانگی می‌توانند در آن مشارکت داشته باشند و امیدواریم با اجرای این طرح بتوانیم ناترازی تولید و مصرف را جبران نمائیم و شبکه‌های برق پایدار و برق تمامی مشترکان تأمین شود.

رجبی مشهدی در پایان گفت: ۸۰ درصد مشترکان خانگی زیر الگوی مصرف، برق مصرف می‌کنند و فقط ۲۰ درصد از مشترکان مصرف بالایی دارند، که از همین ۲۰ درصد مشترک پرمصرف هم حدود ۴ درصد از مشترکان مصرفشان بسیار بالا است که بایستی راهکارهایی را برای کاهش مصرف اتخاذ کنند، در غیر این صورت مشمول تعرفه‌های پلکانی خواهند شد و مصوبات قانونی برای آنها اجرا می‌شود.