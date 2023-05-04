به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، جنبش حماس جنایت رژیم صهیونیستی و به شهادت رساندن سه فلسطینی در یورش به بخش قدیمی شهر نابلس در کرانه باختری را به شدت محکوم کرد.

«عبداللطیف القانوع» سخنگوی حماس در واکنش به این جنایت گفت: شهادت قهرمانان نابلس را که در درگیری مسلحانه با نظامیان صهیونیست و برای دفاع از مقدسات و ملت فلسطین به شهادت رسیدند، تسلیت می‌گوئیم.

وی افزود: ترور قهرمانان مقاومت، شدت حملات و عملیات‌های آن را محدود نمی‌کند و موج خیزش را متوقف نمی‌سازد و مقاومت با عزم و اراده محکم‌تر برای پاسخ به جنایت ترور و انتقام خون شهدا پیش خواهد رفت.

القانوع تاکید کرد: جنایت رژیم اشغالگر صهیونیستی و ترور گروهی از قهرمانان مقاومت در نابلس، به کارنامه سیاه این رژیم و دولت فاشیستی آن افزوده شد و بدون شک تاوان جنایات خود را پرداخت خواهد کرد.

سخنگوی حماس در پایان از همه مردم فلسطین، جوانان انقلابی، قهرمانان و همه گروه‌های مقاومت در کرانه باختری خواست تا درگیری را با اشغالگران حفظ کنند و انتقام خون شهدا را بگیرند.

گفتنی است که در یورش وحشیانه صبح امروز به بخش قدیمی نابلس در کرانه باختری، سه رزمنده فلسطینی که مجریان عملیات «الحمرا» در اغوار بوده و سه صهیونیست را به هلاکت رسانده بودند، به شهادت رسیدند.