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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۰:۴۴

در واکنش به جنایت نابلس؛

جنبش حماس: رژیم صهیونیستی تاوان خواهد داد/ مقاومت انتقام می‌گیرد

جنبش حماس: رژیم صهیونیستی تاوان خواهد داد/ مقاومت انتقام می‌گیرد

سخنگوی جنبش حماس تأکید کرد که رژیم صهیونیستی تاوان جنایت خود در نابلس و به شهادت رساندن سه تَن از رزمندگان فلسطینی را پرداخت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، جنبش حماس جنایت رژیم صهیونیستی و به شهادت رساندن سه فلسطینی در یورش به بخش قدیمی شهر نابلس در کرانه باختری را به شدت محکوم کرد.

«عبداللطیف القانوع» سخنگوی حماس در واکنش به این جنایت گفت: شهادت قهرمانان نابلس را که در درگیری مسلحانه با نظامیان صهیونیست و برای دفاع از مقدسات و ملت فلسطین به شهادت رسیدند، تسلیت می‌گوئیم.

وی افزود: ترور قهرمانان مقاومت، شدت حملات و عملیات‌های آن را محدود نمی‌کند و موج خیزش را متوقف نمی‌سازد و مقاومت با عزم و اراده محکم‌تر برای پاسخ به جنایت ترور و انتقام خون شهدا پیش خواهد رفت.

القانوع تاکید کرد: جنایت رژیم اشغالگر صهیونیستی و ترور گروهی از قهرمانان مقاومت در نابلس، به کارنامه سیاه این رژیم و دولت فاشیستی آن افزوده شد و بدون شک تاوان جنایات خود را پرداخت خواهد کرد.

سخنگوی حماس در پایان از همه مردم فلسطین، جوانان انقلابی، قهرمانان و همه گروه‌های مقاومت در کرانه باختری خواست تا درگیری را با اشغالگران حفظ کنند و انتقام خون شهدا را بگیرند.

گفتنی است که در یورش وحشیانه صبح امروز به بخش قدیمی نابلس در کرانه باختری، سه رزمنده فلسطینی که مجریان عملیات «الحمرا» در اغوار بوده و سه صهیونیست را به هلاکت رسانده بودند، به شهادت رسیدند.

کد مطلب 5770928

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