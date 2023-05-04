ترافیک روان در معابر پایتخت/ توصیه به رانندگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی گفت: رصد مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از وضعیت تردد خودروها در ساعات ابتدایی صبح پنج شنبه ۱۴ اردیبهشت، نشان از معابر و بزرگراه‌هایی خلوت در سطح شهر تهران و احتمال افزایش سرعت‌ها توسط برخی از رانندگان دارد.

وی افزود: با رصد دوربین‌های پلیس راهور تهران بزرگ از سطح شهر تهران وضعیت تردد در معابر مختلف شهر تهران عادی و ترافیک روان است و حادثه خاصی گزارش نشده است.

شریفی گفت: برخی رانندگان ممکن است با دیدن خلوتی معابر شهر تهران، قصد سرعت و سبقت جهت زودتر رسیدن و یا قصد انجام حرکات نمایشی و لایی کشی که به این دسته از رانندگان توصیه می‌گردد فریب خلوتی معابر را نخورند چرا که همیشه حادثه در کمین است و سرعت‌های بالا همیشه خطر ساز و خطر آفرین می‌باشند پس با رعایت قانون، همواره با سرعت مقرره در سطح معابر خلوت صبح گاهی و خلوت تردد نمائید.

وی افزود: تیم‌های پلیس راهور تهران بزرگ در تمامی تقاطع‌ها و معابر و میادین شهر تهران بمنظور کنترل سرعت‌ها و سبقت‌ها حضور دارند چرا که برخی رانندگان با دیدن خلوتی معابر برخی رانندگان ممکن است سرعت خودروی خود را بالا برده و باعث حادثه و تصادفات دلخراش شوند.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: رانندگان در صورت خلوتی معابر می‌بایست از عجله و شتاب در معابر خلوت خودداری کرده و با سرعت مطمئنه و حتی کمتر از آن تردد نمایند و این احتیاط همان سرعتی است که اگر حادثه‌ای مقابل راننده روی داد و اگر خودرو و مانعی مقابل پیش آمد راننده بتواند خودروی خود را به موقع متوقف و از برخورد پرهیز نماید.