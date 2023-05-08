دریافت 5 MB
کد مطلب 5774448
  1. فیلم
  2. سیاست
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۲:۴۲

سخنگوی وزارت امور خارجه؛

اخراج ۴ دیپلمات نامطلوب جمهوری آذربایجان

اخراج ۴ دیپلمات نامطلوب جمهوری آذربایجان

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: اخراج ۴ دیپلمات نامطلوب جمهوری آذربایجان اقدام متقابل در برابر این کشور بود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید