دریافت 5 MB کد مطلب 5774448 https://mehrnews.com/x3262T ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۲:۴۲ کد مطلب 5774448 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۲:۴۲ سخنگوی وزارت امور خارجه؛ اخراج ۴ دیپلمات نامطلوب جمهوری آذربایجان سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: اخراج ۴ دیپلمات نامطلوب جمهوری آذربایجان اقدام متقابل در برابر این کشور بود. کپی شد مطالب مرتبط اقدام متقابل ایران در اخراج ۴ دیپلمات آذربایجان/ ریشه سیاست های تخاصمی باکو در قبال تهران چیست؟ جزئیات بازگشایی سفارتخانههای ایران و عربستان روابط ایران با کشورهای منطقه روند صعودی دارد نسبت به روابط تهران-ریاض خوشبین هستیم/ پاسخ ایران به اقدام غیرسازنده باکو آمریکا جهش مثبت در روابط پکن-واشنگتن را مختل کرده است برچسبها ناصر کنعانی وزارت امور خارجه ایران سفارت آذربایجان
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