دریافت 7 MB کد مطلب 5774422 https://mehrnews.com/x3262n ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۱:۵۹ کد مطلب 5774422 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۱:۵۹ سخنگوی وزارت امور خارجه؛ جزئیات بازگشایی سفارتخانههای ایران و عربستان جزئیات بازگشایی سفارتخانههای ایران و عربستان از زبان سخنگوی وزارت امور خارجه را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط نسبت به روابط تهران-ریاض خوشبین هستیم/ پاسخ ایران به اقدام غیرسازنده باکو ایران مانع حذف فلسطین از اولویتهای بینالمللی شده است اخراج ۴ دیپلمات نامطلوب جمهوری آذربایجان وضعیت امروز سوریه نشان میدهد که مقاومت منطقی و عقلانی بوده است موازنه قدرت درحال تغییر از غرب به شرق است بیشترین زائران حج تمتع امسال از تهران و خراسان رضوی/همراه داشتن دارو برای حجاج ممنوع نیست برچسبها سخنگوی وزارت امور خارجه وزارت امور خارجه ایران سفارت عربستان در تهران عربستان سعودی
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