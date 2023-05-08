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کد مطلب 5774422
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۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۱:۵۹

سخنگوی وزارت امور خارجه؛

جزئیات بازگشایی سفارتخانه‌های ایران و عربستان

جزئیات بازگشایی سفارتخانه‌های ایران و عربستان

جزئیات بازگشایی سفارتخانه‌های ایران و عربستان از زبان سخنگوی وزارت امور خارجه را مشاهده میکنید.

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