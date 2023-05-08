آمریکا جهش مثبت در روابط پکن-واشنگتن را مختل کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کین گانگ، وزیر خارجه چین با اشاره به دیدار روسای جمهور آمریکا و چین در جریان نشست نوامبر پارسال در بالی، تاکید کرد که واشنگتن روند مثبتی که در روابط دو کشور حاصل شده بود را مختل کرده و حالا باید ثبات را به روابط پکن-واشنگتن بازگرداند.

گانگ در گفت‌وگو با تلویزیون مرکزی چین(CCTV) گفت: شی جین‌پینگ و جو بایدن، روسای جمهور چین و آمریکا نوامبر پارسال مذاکرات موفقی در جزیره بالی داشتند و به اجماع و توافق مهمی دست یافتند.

وی افزود: با این حال، از آن زمان به بعد، زنجیره‌ای از اقدامات و اظهارات غلط طرف آمریکایی، جهش مثبتی که به سختی در روابط دوجانبه طرفین حاصل شده بود را مختل و باردیگر این روابط را تیره کرد.

وزیر خارجه چین با اشاره به اینکه ایجاد ثبات در روابط دوجانبه اولویت اصلی است، از واشنگتن خواست تا از حمایت نیروهای جدایی‌طلب تایوان، دست بردارد.

وی تاکید کرد: آمریکا باید رویکرد درستی درباره مساله تایوان داشته باشد و از حمایت و تایید نیروهای جدایی‌طلب «استقلال تایوان» دست بردارد.

گانگ علاوه بر این، تاکید کرد که واشنگتن باید به «خطوط قرمز» چین احترام گذاشته و نقض حاکمیتی، امنیتی و منافع توسعه‌ای پکن را متوقف کند.

چین جزیره تایوان را بخشی از قلمرو خود می‌داند و اقدامات تحریک‌آمیز واشنگتن و کشورهای غربی از جمله سفر مقامات بلندپایه این کشورها و همچنین فروش اسلحه به تایوان را نقض اصل «چین واحد» تلقی می‌کند.

واشنگتن به‌رغم اینکه ادعا می‌کند به اصل چین واحد پایبند است، روابط دیپلماتیک غیررسمی خود با تایوان را حفظ کرده و در توجیه فروش اسلحه به این جزیره، همواره به «تهدید از جانب چین» متوسل می‌شود. پکن همواره از آمریکا انتقاد و از این کشور تحت عنوان «عامل بروز خطر امنیتی در منطقه» یاد کرده است.

