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کد مطلب 5774698
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۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۶:۴۴

هک کردن حساب کاربری مردم و واریز وجه به حساب سارقین

هک کردن حساب کاربری مردم و واریز وجه به حساب سارقین

پلیس فتای تهران از دستگیری دو نفر به جرم هک حساب کاربری مردم در پیامرسان تلگرام خبرداد.

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    نظرات

    • محمد علی IR ۱۳:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
      0 0
      پاسخ
      باید شهروندان خیلی دقت کنند واقعا خطرناک شده

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