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کد مطلب 6940204
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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۵

نیم‌بها شدن سه‌روزه بلیت فیلم‌ها همزمان با روز ملی سینما

نیم‌بها شدن سه‌روزه بلیت فیلم‌ها همزمان با روز ملی سینما

بلیت فیلم‌های سینمایی همزمان با روز ملی سینما به مدت سه روز با ۵۰ درصد تخفیف در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.

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