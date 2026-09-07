دریافت 6 MB کد مطلب 6940204 https://mehrnews.com/x3cZyQ ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۵ کد مطلب 6940204 فیلم هنر فیلم هنر ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۵ نیمبها شدن سهروزه بلیت فیلمها همزمان با روز ملی سینما بلیت فیلمهای سینمایی همزمان با روز ملی سینما به مدت سه روز با ۵۰ درصد تخفیف در اختیار مخاطبان قرار میگیرد. کپی شد مطالب مرتبط اکران آنلاین «کامیون» کامبوزیا پرتوی گیلان در قاب سینما؛ روایت میراثی که نباید به فراموشی سپرده شود فلاحی: نمایشگاه کتاب کردستان با ۷ روز برنامه فرهنگی و علمی همراه شد بلیت سینماهای کرمانشاه سه روز نیمبها عرضه میشود برچسبها سازمان سینمایی خانه سینما فیلم سینمایی
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