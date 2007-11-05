نان به دغدغه مسئولان استان مرکزی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، هیچ سفره ایرانی را نمی توان یافت که نان در آن سهم نداشته باشد و از گذشته ها به یادگار مانده است که سفره را با نان و آب و نمک باید گشود چون معتقدیم اینها به سفره برکت می دهند.



نان از مهمترین محصولات غذایی و مورد نیازمردم محسوب می شود و کیفیت و عدم کیفیت آن و مسائل مرتبط با آن واکنش سریع مردم را ایجاد می کند.



نان به تنهایی حدود 56 درصد پروتئین و 50 درصد کالری مورد نیاز جوامع شهری و روستایی در کشور را تامین می کند و به عنوان یک کالای اساسی و استراتژیک در سبد غذایی مردم به خصوص اقشار کم درآمد، اهمیت خاصی دارد.

این اهمیت تا به آنجاست که در سال جاری نزدیک به 75 درصد از کل یارانه پرداختی دولت به کالاهای اساسی مربوط به یارانه نان داده شد که این رقم حدود 16 هزار میلیارد ریال است.



کیفیت نان در روند درست چرخه تولید نان از ابتدای تولید گندم در مراحل کاشت، داشت، برداشت، نحوه نگه داری گندم، تولید آرد و در نهایت پخت آن به دست می آید و منطقی به نظر نمی آید که کیفیت نان وابسته به تنها یک بخش از چرخه تولید باشد.



به عقیده کارشناسان، فارغ از این که گندم نان باید مرغوب باشد و ایران از این حیث کمتر دچار مشکل است، نحوه نگهداری گندم، مخلوط کردن 30 به 70 گندم جدید با گندم قدیمی و سه ماه گذشته، اضافه کردن ماده پرمیکس برای غنی کردن آرد، نانوای با مهارت و.... عواملی است که می تواند باعث کیفیت نان شود.



به گزارش مهر، موضوع گندم و نحوه نگهداری آن، آرد و تولید نان چنان در استان مرکزی با اهمیت شده است که مسئولان استان را در جلسه شورای سلامت، ساعت ها به خود مشغول کرد و حرف و حدیث های فراوانی به همراه داشت.



استاندار استان مرکزی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: نان قوت اصلی مردم است و اگر نتوانیم نان با کیفیت به مردم ارائه دهیم دچار غفلت شدیم.



عبدالله سهرابی با اشاره به این که نحوه نگهداری گندم ازسوی اداره غله استان نامناسب است، افزود: با نفوذ آب در فصل سرما به سیلوهای روباز، گندم دچار کپک زدگی می شود و از سوی دیگر به واسطه تماس مستقیم گندم با زمین در این سیلوها تا رسیدن فصل گرما تا چند متر از گندم ذخیره شده دچار کپک زدگی می شود که مشکلات جدی بهداشتی به همراه دارد.

استاندار استان مرکزی با اشاره به این که باید نظارت جدی بر کارخانه های آرد و سیلوهای استان صورت گیرد، اظهار داشت: از سوی اداره غله گندم استان بوجاری نمی شود که این امر در کیفیت آرد و نان استان تاثیر منفی دارد.

وی تردد جانوارن، نفوذ آب و باران، نبود تبادل هوا در سیلوها و ... را از مشکلات عمده سیلوهای استان مرکزی عنوان کرد.

سهرابی بهداشت و سلامت مردم را مسئله ای مهم دانست خاطرنشان کرد: به جز نحوه نگهداری گندم و تولید آرد، بخشی از مشکل نان استان ناشی از عدم پخت نامناسب آن است که این امر مستلزم وجود نیروهای آموزش دیده است.

استاندار استان مرکزی کمبود نیروهای آموزش دیده برای اجرای نظارت نان و کنترل کیفیت آن از یک طرف و عدم بهره وری از دانش علمی در مراحل تولید آرد از سوی دیگر را موجب عدم ارائه نان با کیفیت دانست.



معاون برنامه ریزی و نظارت و راهبردی استاندار استان مرکزی نیز در این باره یادآور شد: بر عملکرد نانوایی ها باید نظارت مستمر صورت گیرد و بازدیدهایی بدون اطلاع قبلی از بخش های مرتبط با نان انجام شود.



محمدرضا امامی با تاکید بر این که باید از نیروهای مردمی در زمینه نظارت استفاده کرد، ادامه داد: طی بازرسی ها و نظارت های به عمل آمده در این زمینه 21 هزار و 494 بازرسی ثبت و 310 واحد متخلف شناسایی و 266 رای در این زمینه صادر شده همچنین 9 میلیون و 500 هزار تومان جریمه از متخلفین اخذ شده است.

فرماندار اراک نیز بیان داشتت: خام فروشی و کم فروشی جزء فرهنگ نانوایی ها شده است و در این مورد و همچنین قیمت تمام شده نان باید بررسی های دقیق انجام شود و قیمت تمام شده نان باید به صورت کار شناسی شده باشد تا مصرف کننده و نانوا متحمل فشار نشوند.

حسن آصفری عدم نظارت بر نانوایی های استان، قاچاق آرد و فروش به دامداری ها و خشکه پزی ها، عدم وجود افراد با تجربه در زمینه پخت نان، مشکلات اجاره مغازه و تعطیلی برخی نانوایی ها به این دلیل، کم بودن متقاضی برای ایجاد نانوایی را از مشکلات این بخش عنوان کرد.

وی همچنین ارائه آموزش های رایگان برای نانواها از طریق فنی حرفه ای را از دیگر اقدامات موثر در زمینه بهبود کیفیت نان خواند و عنوان کرد: باید به نانوایی هایی که نان مرغوب تحویل مردم می دهند، سهمیه آرد بیشتری برای تهیه نان داده شود.

آصفری اقدامات صورت گرفته در این زمینه را برخورد با افراد متخلف عنوان کرد و یادآور شد: با افرادی که بهداشت را رعایت نمی کنند به شدت برخورد خواهد شد و در این رابطه 93 پرنده تشکیل و هزار و 300 کیلو آرد قاچاق در استان مرکزی کشف شده است.

این مسئول در ادامه عنوان کرد: آرد تحویلی به نانوایی ها تازه و دارای رطوبت است و بدون عمل آمدن و خمیر شدن نان به مردم داده می شود که این امر در کیفیت نان تاثیر دارد.

وی تخمیر نان را بخش اساسی در کیفیت نان دانست و تصریح کرد: با توجه به هزینه های بالا تجهیزات مورد نیاز نانوایی ها فراهم نشده است.

مدیرغله استان مرکزی نیز در این باره اظهار داشت: برای رفع این مشکل باید در کنار نان سنتی، نان حجیم شده که از کیفیت بالایی برخوردار است، استفاده شود.

به هر ترتیب نان مسئله ای اجتماعی است که می تواند به بحرانی جدی تبدیل شود و برای رفع معضل نه تنها در استان مرکزی بلکه در تمام کشور باید بسیجی جدی صورت گیرد. همچنین از آنجا که نان نقش مهمی در سبد غذایی مردم دارد باید در این زمینه فرهنگ سازی انجام شود تا بتوان نان مرغوب و با کیفیت در اختیار مردم گذاشت.