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۴ بهمن ۱۴۰۴، ۲۱:۲۹

نوراللهی: ۸ تن نان خشک و یک‌هزار و ۵۰۰ قرص نان در اراک کشف شد

نوراللهی: ۸ تن نان خشک و یک‌هزار و ۵۰۰ قرص نان در اراک کشف شد

اراک- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی از کشف و پلمب یک انبار با ذخیره ۸ تن نان خشک و یک‌هزار و ۵۰۰ قرص نان در یک روستای شهرستان اراک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نوراللهی اظهار کرد: کارگروه ویژه نظارت با حضور نماینده تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی و صنعت معدن تجارت، طی یک گشت میدانی هدفمند در یکی از روستاهای حوالی شهرستان اراک موفق به شناسایی یک انبار مملو از نان خشک شدند.

وی افزود: متاسفانه افراد سودجو با شگردی جدید نان مصرفی مردم را خوراک دام‌ها کرده‌اند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان مرکزی بیان کرد:در این بازرسی مشخص شد متهم با مراجعه به چند نانوایی و ارائه چند کارت مختلف به صورت روزانه مقدار قابل توجهی نان تازه خریده، در این انبار خشک و سپس اقدام به فروش با قیمت چند برابری به دامداری‌ها کرده است.

نوراللهی گفت: در بازرسی صورت گرفته از این انبار غیرمجاز، حدود ۱۵۰۰ قرص نان و ۸ تن نان خشک کشف شد که بلافاصله دستور پلمب صادر شد.

کد مطلب 6730382

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