به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نوراللهی اظهار کرد: کارگروه ویژه نظارت با حضور نماینده تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی و صنعت معدن تجارت، طی یک گشت میدانی هدفمند در یکی از روستاهای حوالی شهرستان اراک موفق به شناسایی یک انبار مملو از نان خشک شدند.

وی افزود: متاسفانه افراد سودجو با شگردی جدید نان مصرفی مردم را خوراک دام‌ها کرده‌اند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان مرکزی بیان کرد:در این بازرسی مشخص شد متهم با مراجعه به چند نانوایی و ارائه چند کارت مختلف به صورت روزانه مقدار قابل توجهی نان تازه خریده، در این انبار خشک و سپس اقدام به فروش با قیمت چند برابری به دامداری‌ها کرده است.

نوراللهی گفت: در بازرسی صورت گرفته از این انبار غیرمجاز، حدود ۱۵۰۰ قرص نان و ۸ تن نان خشک کشف شد که بلافاصله دستور پلمب صادر شد.