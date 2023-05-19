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کد مطلب 5783410
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۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۲:۵۹

رئیس قوه قضاییه؛

قانون حوزه ترک‌فعل باید اصلاح شود

قانون حوزه ترک‌فعل باید اصلاح شود

حجت الاسلام اژه‌ای گفتند: قوانین در زمینه ترک فعل، نیاز به اصلاح دارد.

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    نظرات

    • امیر IR ۰۲:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
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      کسانیکه ترک فعل میکنند مجازات باید بشوند از اون جایگاه باید عزل شوند کسانیکه لایق دارن تکیه بزنند

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