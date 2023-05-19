دریافت 9 MB کد مطلب 5783410 https://mehrnews.com/x329LN ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۲:۵۹ کد مطلب 5783410 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۲:۵۹ رئیس قوه قضاییه؛ قانون حوزه ترکفعل باید اصلاح شود حجت الاسلام اژهای گفتند: قوانین در زمینه ترک فعل، نیاز به اصلاح دارد. کپی شد مطالب مرتبط رئیس قوه قضائیه سکوت دانشگاههای بجنورد را شکست/ جزئیاتی از یک دیدار دانشجویی زندگی مسئولان به صورت عملی باید همراه با مردم باشد سال گذشته هم اغتشاشات داشتیم هم اعتراضات تمام توانم را برای خدمت به مردم به کار گرفتهام من شاید انقلابی نباشم، اما وطن و دین و آیین مردمم را دوست دارم برچسبها رئیس قوه قضاییه قوه قضاییه ترک فعل دادستانی کل کشور
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