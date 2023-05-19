هوای اصفهان قابل قبول است

به گزارش خبرنگار مهر، میانگین شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۰ صبح امروز جمعه بیست و نهم اردیبهشت ماه در ۲ ایستگاه پایش فعال اداره کل محیط‌زیست وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ایستگاه پایش خیابان رودکی با ۶۳ AQI وضعیت قابل قبول و در خیابان پروین با ۱۲۸ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

امروز شاخص هوای شهر سجزی با ۹۱ و مبارکه با ۶۰ AQI در وضعیت قابل قبول ثبت شد. ایستگاه سنجش آلودگی خیابان احمدآباد، استانداری و بزرگراه خرازی و همچنین شهرهای مجاور اصفهان از جمله خمینی شهر، زرین‌شهر، شاهین شهر، نجف آباد، منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.

۱۱ ایستگاه پایش هوا تحت نظارت و کنترل شهرداری اصفهان در خیابان‌های فرشادی، انقلاب، فیض، رهنان، شهید باهنر، بولوار کاوه، دانشگاه صنعتی، کردآباد، ولدان، میرزا طاهر و سپاهان‌شهر قطع است و آنطور که مسئول کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل و نقل شهرداری اصفهان به خبرنگار مهر گفته نقص فنی ایجاد شده بدلیل تغییر شبکه ارتباطی ایستگاه‌های سنجش کیفی هوا و اتصال آنها به سرور سامانه جدید بوده که بزودی این مشکل برطرف و سامانه کنترل برخط کیفیت هوای اداره کل حفاظت محیط زیست و شهرداری اصفهان یکپارچه می‌شود.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.