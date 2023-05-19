دریافت 2 MB کد مطلب 5783655 https://mehrnews.com/x329RN ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۵:۲۰ کد مطلب 5783655 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۵:۲۰ لحظه وحشتناک برخورد صاعقه به درخت در فلوریدا تصاویری از لحظه وحشتناک برخورد صاعقه به یک درخت در فلوریدا را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط از نمایش اسکلت فیل آسیایی تا ۹۰۰ گونه کمیاب جانوری و گیاهی در پارک پردیسان تدوین نقشه ارزش گذاری اقتصادی محیط زیست/ رفع ۴ معضل بزرگ محیط زیستی با اقدامات فناورانه توافق ایران و مصر در زمینه مقابله با گرد و غبار/ورود شرکتهای دانشبنیان به حوزه تغییرات اقلیمی ایران از آسیب پذیرترین کشورها در مقابل تغییرات اقلیمی است از بین رفتن پوشش گیاهی علت آتش سوزی جنگلها/ آسیب ایران از گردوغبار برچسبها برخورد صاعقه ایالت فلوریدا ایالات متحده امریکا
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