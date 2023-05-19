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کد مطلب 5783655
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۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۵:۲۰

لحظه وحشتناک برخورد صاعقه به درخت در فلوریدا

لحظه وحشتناک برخورد صاعقه به درخت در فلوریدا

تصاویری از لحظه وحشتناک برخورد صاعقه به یک درخت در فلوریدا را مشاهده میکنید.

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