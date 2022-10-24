ایران از آسیب پذیرترین کشورها در مقابل تغییرات اقلیمی است

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش گل علیزاده در نشست تخصصی «ایران برابر تغییرات اقلیمی» که صبح امروز به مناسب روز جهانی مقابله با تغییر اقلیم، در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، با بیان اینکه بیش از سه دهه است جامعه جهانی نسبت به تغییر اقلیم حساسیت‌هایی نشان داده است و کشورها این موضوع را در رویکردهای خود لحاظ کرده‌اند، اظهار کرد: متأسفانه با تغییر اقلیم تغییر رویکردها در کشورمان مشاهده نکرده‌ایم و باید می‌پذیرفتیم که پدیده تغییر اقلیم موضوعی بسیار جدی است و تغییر رویکردها در برنامه‌ها و سیاست‌های کشور گنجانده می‌شد.



وی با اشاره به اینکه در تمام دنیا برای مهار سیلاب‌ها برنامه‌هایی وجود دارد و ظرفیت خوبی است که به نحو احسن بتوانیم استفاده کنیم، اظهار کرد: ۱۷ کشور دنیا دچار چالش آبی هستند که از این میان ۱۲ کشور در منطقه خاورمیانه و آفریقا قرار دارند. ایران نیز جزو ۹ کشور آسیب پذیر است که اثرات سو تغییر اقلیم بر آن تأثیر می‌گذارد و همین اهمیت موضوع را نشان می‌دهد و باید ذیل برنامه‌هایی میزان آسیب پذیری را به حداقل برسانیم.

ایران در رتبه ۷ تولید گازهای گلخانه‌ای قرار دارد



سرپرست مرکز هوا و تغییر اقلیم با اشاره به تأثیر متقابل آلودگی هوا و تغییر اقلیم بر یکدیگر گفت: اثرات تغییر اقلیم به آلودگی هوا منجر می‌شود و از طرفی آلودگی هوا موجب افزایش رویکرد تغییر اقلیم می‌شود. در مصرف سوخت‌های فسیلی و با افزایش میزان تقاضا در اثر انقلاب صنعتی که در دهه‌های گذشته اتفاق افتاد باعث افزایش گازهای گلخانه‌ای شد و این یک سونگری جهان را آسیب‌پذیرتر کرد.

بر اثر تغییر اقلیم، خاک، آب و پوشش گیاهی خود را از دست داده‌ایم و باید هرچه زودتر کشور با تغییر اقلیم سازگار شود. باید بپذیریم که کشور ما یکی از آسیب پذیر ترین کشورها در مقابل تغییرات اقلیمی است و نباید در مقابل آن غافلگیر شویم

گل علیزاده با بیان اینکه ایران در رتبه ۷ تولید گازهای گلخانه‌ای قرار دارد، گفت: برخی از کشورها از جمله آمریکا، روسیه، چین و هند در بیان آمار انتشار خود شفافیت ندارند در صورتی که شفافیت لازمه رسیدن به یک راهکار جهانی برای کاهش انتشار این گازها است.



وی تأکید کرد: بر اثر تغییر اقلیم، خاک، آب و پوشش گیاهی خود را از دست داده‌ایم و باید هرچه زودتر کشور با تغییر اقلیم سازگار شود. باید بپذیریم که کشور ما یکی از آسیب پذیر ترین کشورها در مقابل تغییرات اقلیمی است و نباید در مقابل آن غافلگیر شویم.

سرپرست مرکز هوا و تغییر اقلیم با بیان اینکه تبعات تغییر اقلیم به مرور اما به شدیدترین شکل خود را نشان می‌دهد، تصریح کرد: مهاجرت از فلات مرکزی به استان‌های شمالی کشور یکی از اثرات نگران کننده تغییر اقلیم است. شمال کشور نیز ظرفیت اکولوژیک محدودی دارد و اگر دیر بجنبیم، شمال کشور را نیز از دست می‌دهیم. باید توجه داشته باشیم که جبران نابودی آب، خام و تنوع زیستی بسیار دشوار و تقریباً غیرممکن است.



گل علیزاده در بخشی از سخنان خود به تشریح برنامه‌های سازمان حفاظت محیط زیست در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای پرداخت و گفت: در سازمان حفاظت محیط زیست برنامه‌هایی را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای داریم که یکی از آن‌ها کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی است، در این راستا وزارت نیرو قول داده است تا پایان دولت سیزدهم ظرفیت برق تولیدی از انرژی‌های تجدید پذیر را تا ۱۰ هزار مگاوات افزایش دهد که امیدواریم حداقل ۶۰ درصد این مقدار تحقق یابد. ایران بهترین پتانسیل را برای استفاده از انرژی خورشیدی دارد اما متأسفانه کمتر از یک درصد برق ما از منابع تجدیدپذیر تأمین می‌شود.



وی افزود: در حال حاضر سند مشارکت ملی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای بازنگری شده است و در مرحله تصویب در کارگروه ملی تغییر اقلیم قرار دارد.



وی با بیان اینکه لایحه تغییر اقلیم در حال تدوین است، گفت: انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشور باید به طور سالانه احصا شود و کارشناسان فنی گزارش‌های خود را در این خصوص ارائه دهند و تا این موارد در برنامه‌های کشور لحاظ شود.



سرپرست مرکز هوا و تغییر اقلیم گفت: کنواسیون تغییر اقلیم و برنامه اجرایی تغییرات آب و هوایی نیز دیگر برنامه‌های سازمان حفاظت محیط زیست است. همچنین در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری نیز به موضوع کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، صرفه جویی در مصرف انرژی و افزایش بهره وری انرژی تأکید شده است.

۹۴ درصد برق ما از احتراق سوخت‌های فسیلی تأمین می‌شود



گل علیزاده با اشاره به اینکه کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی از دیگر برنامه‌هایی است که در سازمان حفاظت محیط زیست دنبال می‌شود، افزود: مصرف انرژی در کشور ما ۳ برابر میانگین جهانی است و با توجه به اینکه ۹۴ درصد برق ما از احتراق سوخت‌های فسیلی تأمین می‌شود باید هرچه سریع‌تر به سمت برق تجدیدپذیر برویم تا هم کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و هم کاهش آلودگی هوا را داشته باشیم.



وی به اصل ۵۰ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: حفاظت از محیط زیست را نباید تنها متوجه سازمان محیط زیست بدانیم، بلکه این وظیفه بر عهده همه دستگاه‌ها و تک‌تک مردم است. باید امکانات و زیرساخت‌های لازم در این خصوص مهیا تا این وظیفه بهترین شکل اجرا شود.



وی با بیان اینکه تحریم‌ها یکی از دلایل عدم تحقق برنامه‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است، افزود: از مجامع بین المللی توقع داریم تا بر اساس وظایف خود در این مورد عمل کنند و دیدگاه فرامرزی به محیط زیست داشته باشند.



سرپرست مرکز هوا و تغییر اقلیم استفاده از فناوری‌های پیشرفته در مدیریت پسماند در مراکز دفع، ساماندهی فعالیت‌های کشاورزی به ویژه در بخش دامداری‌ها و تقویت پایش صنایع بزرگ و نظارت بر اجرای برنامه‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مشمول در کاهش آلودگی هوا از دیگر فعالیت‌های این سازمان دانست.