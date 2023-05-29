دریافت 73 MB کد مطلب 5797230 https://mehrnews.com/x32hwQ ۸ خرداد ۱۴۰۲، ۱۵:۴۵ کد مطلب 5797230 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۸ خرداد ۱۴۰۲، ۱۵:۴۵ آشنایی با مکه مکرمه و اماکن تاریخی آن تصاویری از مکه مکرمه، اماکن و آثار تاریخی آن را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط جزئیات اعزام حجاج از استانها/تعداد زائران هر استان چه میزان است؟ دانستنیهای جالب درباره حج ایرانیها در سال ۱۴۰۲ حجاج مبتلا به بیماری قلبی به این نکات توجه کنند نشست مشترک مسئولان حج و زیارت و وزارت امور خارجه برگزار شد کاهش شمار عوامل اجرایی حج یک سیاست قطعی است برچسبها سازمان حج و زیارت مکه مکرمه کعبه معظمه
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