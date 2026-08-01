https://mehrnews.com/x3cJ4w ۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۶ کد مطلب 6905398 استانها خوزستان استانها خوزستان ۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۶ وضعیت هم اکنون در مرز شلمچه؛ ترددها همچنان پرحجم شلمچه - در آستانه روز اربعین حسینی، ترددها در مرز شلمچه همچنان پرحجم و پرتراکم است. دریافت 12 MB کد مطلب 6905398 کپی شد مطالب مرتبط گفتگوی وزیر راه و شهرسازی با مسافران قطار شلمچه استقرار کانون صنفی شرکت های مسافربری در مرز شلمچه وضعیت پارکینگ خودروها در شلمچه تردد در محورهای منتهی به شلمچه روان است برچسبها اربعین حسینی اربعین 1405 مرز شلمچه
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