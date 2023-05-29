بحران نیروی انسانی؛ پاشنه آشیل رژیم صهیونیستی

خبرگزاری مهر-گروه بینالملل: در دهههای اخیر رژیم صهیونیستی توانسته موجودیت جعلی خودش بر سرزمین فلسطین را از طریق جنگ، قتل عام و اعمال خشونتهای خونین حفظ کند.
موجودیت رژیم صهیونیستی از ابتدای اشغال فلسطین در سال ۱۹۴۸ با ابزارهای قوی نظامی از جمله ارتش تا بن دندان مسلح، تضمین شده است. سران صهیونیست نیز همواره در نظریهها و سخنان خود به قدرت نظامی رژیم صهیونیستی به عنوان یکی از ارکان موجودیت خود اشاره و حتی این مساله را مایه فخر و مباهات خود دانستهاند.
سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که در صورت از بین رفتن قوای نظامی رژیم صهیونیستی، آیا میتوان ادامه بقای این رژیم را نیز متصور شد؟ پاسخ به این سوال در ماههای اخیر ذهن نظریهپردازان و تصمیمسازان صهیونیست را به طور جدی به خود مشغول کرده است. جالب اینکه اکثر صهیونیستها به ویژه اندیشمندان آنها نگاه مثبتی به این مساله نداشته و معتقدند اسرائیل با از دست دادن مؤلفههای قدرتش که زمانی به آنها میبالید، در معرض نابودی و فروپاشی از درون قرار گرفته است.
در اینجا در نظر داریم با برشمردن شاخصههایی این تضعیف شدید مؤلفههای قدرت رژیم صهیونیستی را مورد بررسی و تدقیق قرار دهیم، شاخصههایی که بیشتر به آسیب پذیری شدید نیروی انسانی رژیم صهیونیستی مربوط میشود؛
ضعف شدید قوای انسانی و ذهنیت فرار
دبیرکل حزبالله لبنان در سخنرانی اخیر خود در ارتباط با ضعف رژیم صهیونیستی در بخش نیروی انسانی، گفت: «ظرفیت انسانی عالی در محور مقاومت با کمبود نیروی انسانی در اسرائیل و فرار آنها از جنگ همراه است». وی این نقطه ضعف را مسألهای بسیار مهم دانست که میتواند ستون فقرات رژیم صهیونیستی را به لرزه درآورد.
همچنین سیدحسن نصرالله در جریان این سخنرانی درباره «عقب نشینی ایدئولوژیک» که جبهه اشغالگر در سطح داخلی با آن مواجه است، توضیح داد که این جبهه «ضعیف» است و «صهیونیستها به طور جدی آماده فرار هستند».
توصیفات دبیرکل حزبالله لبنان از شکنندگی اشغالگران در زمانی بیان شد که جبهه داخلی رژیم صهیونیستی دچار شکافهایی جدی شده، امری که رسانههای عبری نیز در گزارشهای خود به آن اذعان نموده و زمینههای این ضعف را به ویژه با توجه به بحران نیروی انسانی برجسته کردهاند، معضلی که نهادهای نظامی رژیم صهیونیستی به طور جدی درگیر آن هستند.
معضل جذب نیرو و گسترش پدیده فرار از خدمت
نتایج یک نظرسنجی که توسط ائتلاف جنبشهای جوانان در اراضی اشغالی (از جنبشهای فعال در زمینه تشویق به مهاجرت از سرزمینهای اشغالی) انجام شده و کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی آن را منتشر کرده، نشان داده که یک سوم از جوانان اسرائیلی تمایلی به خدمت نظامی ندارند، نتایجی که از سوی این شبکه صهیونیستی خطرناک و دلخراش توصیف شده است.
روزنامه اسرائیل هیوم در گزارشی به نگرانی ارتش رژیم صهیونیستی از افزایش شمار فراریان از خدمت در ارتش اشاره کرده است. نگرانی تنها در مورد افزایش تعداد فراریها نیست، بلکه بزرگترین هراس از عدم اتخاذ تدابیر مناسب برای مقابله با این پدیده است، زیرا موجب تشدید بیشتر پدیده فرار از خدمت میشود.
رسانههای عبری نگرانی از عدم آمادگی ارتش رژیم صهیونیستی برای جنگ آینده را دلیل اصلی تشدید فرار از خدمت نظامی از سوی جوانان در اراضی اشغالی میدانند.
بدترین وضعیت امنیتی طی دهههای اخیر
در همین رابطه «اسحاق بریک» ژنرال سابق ارتش رژیم صهیونیستی در ماه مارس گذشته در گفتگو با کانال ۱۲ اذعان کرد که رژیم صهیونیستی امروز در یکی از بدترین شرایط امنیتی خود طی دهههای اخیر قرار دارد. وی اذعان کرد که ارتش رژیم صهیونیستی برای جنگی که ممکن است در زمان نزدیک یا در زمان دور رخ دهد، آماده نیست.
وی همچنین به جبهههایی که در صورت آغاز جنگ به روی اشغالگران باز میشود، اشاره کرد و گفت که آنها دهها هزار جنگجوی آموزش دیده و مجهز وابسته به حزب الله لبنان، هزاران جنگجوی وابسته به حماس در غزه و گروههای حامی ایران هستند. همچنین اسرائیل با انتفاضه سوم در کرانه باختری و اقدامات هرج و مرج گونه در اراضی ۱۹۴۸ مواجه خواهد شد.
رسانههای عبری اذعان کردند که امتناع نیروهای ذخیره از عضویت در ارتش ممکن است منجر به امتناع سایر گروههای دیگر نظامی از عضویت در ارتش در آینده به دلایل مشابه یا دیگر مسائل شود.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی نیز به نگرانی خود از موضوع فرار از خدمت نظامیان، اذعان کرد و گفت که امتناع از خدمت در ارتش، موجودیت اسرائیل را تهدید میکند.
تضمینی وجود ندارد!
این نکته قابل توجه بود نظامیان صهیونیست آینده خود را در این نهاد نظامی تیره و تار میبینند و به طور کلی آینده اسرائیل را تضمین نشده میدانند.
روزنامه اسرائیل هیوم نیز به سریال استعفاها در ارتش رژیم صهیونیستی اشاره کرد و نوشت: این مسائل معضل نیروی انسانی در خدمت دائمی ارتش را تشدید کرده، زیرا صدها افسر و سرباز به خدمت خود پایان داده اند، سوال این است که چرا آنها باید در ارتش باقی بمانند زمانی که آینده آنها روشن نیست؟
این روزنامه اعلام کرد که بیش از ۶۱۳ نفر از نظامیان ارتش با درجه سرگردی در سال ۲۰۲۲ به تصمیم خود ارتش را ترک کردهاند، آماری که نسبت به سال گذشته حدود ۷۰ درصد افزایش داشته است.
این روزنامه عبری زبان در ادامه عنوان کرد که در چند دهه اخیر مقامات صهیونیست سعی میکردند بحران نیروی انسانی در ارتش را مخفی نگه دارند اما از حدود یک سال پیش، شماری نظامیانی که از خدمت در ارتش استعفا کردهاند، ۳۰ درصد افزایش یافته است.
۲۵ سال آینده را نمیبینم!
رسانههای عبری فاش کردند که یک سوم از جوانان صهیونیست معتقدند که «اسرائیل» پس از ۲۵ سال دیگر وجود نخواهد داشت، همین پیشبینی از سوی آنها موجب شده که اکثریت این جوانان بگویند که «نمیخواهند به خدمت سربازی بروند».
یک نظرسنجی جدید که از شبکه آی ۲۴ نیوز منتشر شده نشان میدهد که نزدیک به نیمی از صهیونیستها معتقدند که آینده اسرائیل روشن به نظر نمیرسد و این وضعیت در سالهای آینده بدتر خواهد شد.
ناامیدی جوانان صهیونیست از آینده بحرانی خود تنها به موضوع فرار از خدمت نظامی خلاصه نمیشود، بلکه موجب شده وضعیت بحرانی امنیتی و اقتصادی رژیم صهیونیستی نیز به چشم بیاید. این مساله باعث طرح ایده مهاجرت جوانان صهیونیست از اراضی اشغالی شده، مسألهای که این سوال را ایجاد کرده که در آن زمان چه کسانی ارتش رژیم صهیونیستی را تشکیل میدهند؟
تحولات جمعیتی هراسانگیز
سال گذشته، بنی گانتز وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی هشدار داد که نگرانی پیرامون آینده اسرائیل، ضعف در نقب و الجلیل و احتمال از دست دادن آنها در پایان، عوامل اصلی افزایش وزنه جمعیتی به نفع فلسطینیان و تشدید پافشاری آنها بر هویت ملی فلسطینی است.
گانتز ترس رژیم صهیونیستی از کاهش مساحت جغرافیاییاش را دلیل افزایش جمعیت فلسطینیها در اراضی اشغالی ۱۹۴۸ دانسته است. طبق گزارش اداره آمار رژیم صهیونیستی، جمعیت فلسطینیها در اراضی ۱۹۴۸ تا مه ۲۰۲۲ به دو میلیون نفر رسیده است که بیش از یک پنجم از جمعیت ۹ میلیون نفری صهیونیستها در همان زمان (بدون در نظر گرفتن جمعیت فلسطینیان در قدس، کرانه باختری و نوار غزه)، بوده است.
اداره مرکزی آمار رژیم صهیونیستی گزارش داد که جمعیت در اراضی اشغالی به ۹ میلیون و ۷۲۷ هزار نفر رسیده است که ۷ میلیون و ۱۴۵ هزار نفر از آنها یهودی و ۲ میلیون و ۴۸ هزار نفر عرب هستند که بر اساس آخرین آمارها نرخ تولد جمعیت عرب در حال افزایش است.
ارتش اسرائیل؛ سستتر از همیشه
قابل ذکر است که بحرانهای اخیر گریبانگیر رژیم صهیونیستی، موجب افزایش مواضع اعتراضی نظامیان و افسران علیه طرح بنیامین نتانیاهو در خصوص اصلاحات قضائی شده، امری که شکافها میان صفوف نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی را افزایش داده است.
روزنامه هاآرتص هشدار داده که عمق این شکافها روز به روز آشکارتر میشود، خلبانان یکی پس از دیگری، فرماندهان گردانها و گروهانها پشت سر هم استعفا میدهند و هزاران نیروی ذخیره نیز اعلام کردهاند در صورت تصویب اصلاحات قضائی از خدمت در ارتش سر باز میزنند.
یدیعوت آحارونوت نیز در این باره نوشت: این واقعیتها بر انگیزه خدمت نیروهای ذخیره در تشکیلات نظامی و همچنین حضور آنان در یگانهای جنگی و انگیزه والدینی که فرزندان خود را به این یگانها میفرستند، تأثیر منفی برجا گذاشته است.
بهره سخن
بررسی شاخصههای فوق نشان میدهد که رژیم صهیونیستی در شرایط کنونی در یکی از بدترین شرایط خود از لحاظ امنیتی، نظامی و اقتصادی در دهههای اخیر قرار دارد. صهیونیستها جدا از اینکه در محیط پیرامونی خود با تهدیدات نظامی متعددی روبرو هستند که با توجه افزایش توانایی نظامی محور مقاومت قابل قیاس با گذشته نیست، بلکه از درون با معضلاتی درگیر شدهاند که رهایی از هر کدام از آنها بسیار سخت و دشوار به نظر میرسد.
تا جایی که میتوان گفت اگر حتی خطر شکست رژیم صهیونیستی در نبردهای نظامی را هم کنار بگذاریم، نمیتوان از خطر فروپاشی این رژیم بدون هرگونه درگیری نظامی و به طور خودکار با توجه به عوامل درونی آن، چشم پوشی کرد. همین مساله موجب شده رسانهها و شخصیتهای کهنهکار نظامی و سیاسی رژیم صهیونیستی به میدان آمده تا شاید این رژیم را از سرنوشت محتومی که گرفتار آن است، نجات دهند.
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