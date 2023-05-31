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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۳:۲۹

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج:

نخستین کلینیک دندان پزشکی دولتی کهگیلویه و بویراحمد افتتاح شد

نخستین کلینیک دندان پزشکی دولتی کهگیلویه و بویراحمد افتتاح شد

یاسوج_ رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از افتتاح نخستین کلینیک دولتی دندان پزشکی استان در شهر یاسوج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جاودان سیرت ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: کلینیک دندان پزشکی دولتی یاسوج با هدف ارائه خدمات به خانواده‌هایی که از توان مالی پایینی برخوردار هستند، راه اندازی شد.

وی ابراز داشت: ترمیم دندان‌های سطحی، فیشور سیلنت، معاینه و آموزش دهان و دندان و فلوراید تراپی و جرم‌گیری از خدماتی است که در این کلینیک ارائه می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: خدمات دندانپزشکی همواره به دلیل غیر اورژانسی بودن و هزینه بر بودن همیشه مغفول مانده و توجه کمی به ارائه خدمات دولتی در این زمینه انجام گرفت.

جاودان سیرت تصریح کرد: در آینده نزدیک کلینیک‌های دولتی دندانپزشکی در شهرستان‌های کهگیلویه و گچساران نیز راه اندازی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین برای اولین بار در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج، بیهوشی اطفال برای دریافت خدمات دندانپزشکی انجام می‌گیرد.

کد مطلب 5799277

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