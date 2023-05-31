نخستین کلینیک دندان پزشکی دولتی کهگیلویه و بویراحمد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جاودان سیرت ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: کلینیک دندان پزشکی دولتی یاسوج با هدف ارائه خدمات به خانوادههایی که از توان مالی پایینی برخوردار هستند، راه اندازی شد.
وی ابراز داشت: ترمیم دندانهای سطحی، فیشور سیلنت، معاینه و آموزش دهان و دندان و فلوراید تراپی و جرمگیری از خدماتی است که در این کلینیک ارائه میشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: خدمات دندانپزشکی همواره به دلیل غیر اورژانسی بودن و هزینه بر بودن همیشه مغفول مانده و توجه کمی به ارائه خدمات دولتی در این زمینه انجام گرفت.
جاودان سیرت تصریح کرد: در آینده نزدیک کلینیکهای دولتی دندانپزشکی در شهرستانهای کهگیلویه و گچساران نیز راه اندازی میشود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین برای اولین بار در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج، بیهوشی اطفال برای دریافت خدمات دندانپزشکی انجام میگیرد.
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