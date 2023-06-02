نمایندگان مجلس دقت بیشتری در لایحه عفاف و حجاب داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم موسوی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر آوج با تاکید بر لزوم رعایت تقوا در جامعه اظهار کرد: حجاب برای انسان مصونیت است و با رعایت مساله عفاف و حجاب امنیت اجتماعی در جامعه بیشتر می‌شود.

امام جمعه آوج تصریح کرد: متأسفانه در برخی موارد شاهد هستیم برای تبلیغات اجناس از زنان بد حجاب استفاده می‌کنند در حالی که باید بدانیم زنان نیز مانند مردان خلیفه خدا بر روی زمین هستند.

وی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم دشمن با بی حجابی به دنبال ایجاد شکاف و فساد در جامعه باشد و بدون شک با هوشیاری و مراقبت این توطئه دشمن را نیز شکست خواهیم داد.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به فرارسیدن سالروز وفات امام خمینی (ره) با بیان اینکه معمار کبیر انقلاب رهبری دست نیافتنی بود، تاکید کرد: امام عابدی والا بود که در طول عمر گرانبهای خود تغییری نکرد زیرا همه حرکت و تلاش ایشان برای خدا و بر مبنای اخلاص بود.

وی بیان کرد: ولایت فقیه استمرار حرکت انبیا الهی است و نهادهای تأسیس شده بعد از انقلاب از ثمرات امام بزرگوار بود.

امام جمعه آوج با بیان اینکه دشمنان این کشور به دنبال تسلط بر منافع کشورها هستند، ادامه داد: مقام معظم رهبری نیز پس از امام (ره) با بصیرت و درایت جامعه را از حوادث و فتنه‌ها دور کردند.

وی خاطرنشان کرد: شجاعت، بصیرت و ایستادگی رمز عبور از فتنه‌ها است که تجلی آن را در رهبر فرزانه انقلاب شاهد هستیم.

حجت الاسلام موسوی در پایان با درخواست از نمایندگان مجلس مبنی بر نظارت و دقت بیشتر بر قانون عفاف و حجاب تاکید کرد: باید خروجی مجلس در حوزه عفاف و حجاب برآمده از یک کار کارشناسی و معقول باشد.