موقعیت ژئوپلیتیک ایران مورد توجه اعضای اصلی بریکس است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در پایان دومین روز از اجلاس وزرای امور خارجه گروه بریکس در جمع خبرنگاران، گفت: نشست امروز بریکس پلاس که در کیپ‌تاون آفریقای جنوبی برگزار شد، اولین نشستی بود که بعد از حضور وبیناری حجت الاسلام رئیسی، از وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دعوت به عمل آمد. در این نشست که شروع گام‌های مقدماتی برای بررسی درخواست عضویت ایران و اضافه شدن به پنج عضو اصلی بریکس است، توانستیم مواضع خود را بیان کنیم.

وی افزود: ما با وزرای امور خارجه هند، آفریقای جنوبی و برزیل که در نشست حضور داشتند، راجع به چگونگی عضویت ایران و مکانیزمی که در حال تنظیم شدن است، گفتگو کردیم.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: با چینی‌ها نیز از گذشته در این رابطه گفتگو کردیم و این پنج کشور حمایت خود را از عضویت ایران اعلام کردند اما همچنان سازوکاری را که برای عضویت عضو جدید است، در آینده نزدیک به ما اعلام می‌کنند.

امیرعبداللهیان گفت: ایران به علت بهره‌مندی از موقعیت ژئوپلتیک و موقعیتی که دارد، مورد توجه اعضای اصلی بریکس است.

وی افزود: با استفاده از موقعیت حضور در این اجلاس، دیدارهای دوجانبه با برخی وزرای خارجه سایر کشورها داشتیم. در راستای سیاست همسایگی دولت رئیسی، دیدارهای نزدیک و صمیمانه‌ای با وزرای خارجه امارات و عربستان داشتم. در عین حال، اعضای اصلی بریکس بسیار علاقه مند هستند که علاوه بر مناسبات دوجانبه، در چارچوب ائتلاف جدید بریکس و شانگهای بتوانیم روابط اقتصادی نیرومندتری داشته باشیم.