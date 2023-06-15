به گزارش خبرگزاری مهر، علی زرآبادی‌پور بخشدار الموت با اشاره به روند بازسازی خسارات ناشی از سیل ۱۷ خرداد الموت غربی، تصریح کرد: پس از اعلام بروز سیل در روستاهای بخش الموت غربی با توجه به عدم امکان تردد خودرو، بلافاصله نیروهای امدادی پیاده به روستاهای آسیب دیده اعزام شدند.

وی افزود: با اطلاع‌رسانی گسترده در سطح بخش و هوشیاری دهیاران و شوراهای روستاها در این حادثه خسارت و تلفات انسانی نداشتیم اما در حوزه مالی تعدادی محدودی از منازل مسکونی، تأسیسات آب شرب، خودرو، مزارع و باغات کشاورزی خسارت دیدند و مسیرهای منتهی به برخی روستاها مسدود شدند.

بخشدار الموت اظهار کرد: بیشترین خسارت از سیل به ترتیب به روستاهای روح آباد، دهدوشاب، پرود، قسطین‌ناحیه، فشک، تلاتر، پرچکوه و آکوجان وارد شده است؛ با توجه به ارزیابی صورت گرفته بخش قابل توجهی از این خسارات به عدم رعایت حریم بستر رودخانه و کشت در این مناطق مربوط می‌شود.

وی یادآور شد: بعد از ارزیابی اولیه خسارات، بلافاصله صبح روز ۱۸ خرداد ماه، ماشین آلات سنگین راهسازی به منطقه اعزام شدند و تا ظهر روز هجدهم کلیه مسیرهای مسدود شده بازگشایی و تردد به حالت عادی برقرار شد.

زرآبادی‌پور با اشاره به خسارت وارد شده در حوزه مسکن روستایی؛ یادآور شد: آب‌گرفتگی یک منزل در روستای روح آباد؛ ۲مورد جداره نم گرفتگی در روستای فشک، آسیب دیدن ۲ خانه در روستای قسطین ناحیه به دلیل فرسودگی بیش از حد، و خسارت دیدن دیوار محوطه یک باب خانه در روستای ده دوشاب از خسارت‌های این بخش بود که هم اکنون اقدامات پاکسازی و ایمن‌سازی اولیه توسط بنیاد مسکن انجام شده است؛ برنامه‌های تعمیری و احداثی در این حوزه نیز در حال انجام است و به سرعت انجام می‌گیرد.

وی با اشاره به آسیب‌های حوزه آب شرب، تأکید کرد: آب شرب ۲ روستای قسطین ناحیه و روح آباد که تحت پوشش آبفا نبودند، به علت تخریب تأسیسات آبرسانی قطع شده بود که باآبرسانی سیار و تهیه، حمل واجرای تجهیزات لازم. شبکه آب ترمیم و آب روستاها وصل شد.

بخشدار الموت با اشاره به خسارت سیل در بخش جهاد کشاورزی، تصریح کرد: لوله‌های مورد نیاز نیز در این بخش تأمین و تحویل شده است؛ با هماهنگی صورت گرفته، ماشین‌آلات بنیاد مسکن، راهداری، حمل ونقل جاده‌ای، صنعت، معدن وتجارت، بسیج سازندگی و بخش خصوصی از روز هجدهم خرداد ماه با مشارکت و همکاری اهالی درحال انجام عملیات برای رفع مشکلات است و امیدواریم، ظرف چند روز آتی، شاهد رفع کامل خرابی‌ها در حوزه کشاورزی باشیم.