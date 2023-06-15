به گزارش خبرگزاری مهر، نخست وزیر عراق در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با امیر قطر در بغداد اعلام کرد که در پایان سال جاری میزبان کنفرانس ۲۰۲۳ بغداد با موضوع یکپارچگی اقتصادی و ثبات منطقه‌ای خواهیم بود.

خبرگزاری رسمی عراق «واع» شامگاه پنج‌شنبه گزارش داد که محمد شیاع السودانی عصر پنجشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر گفت: ما بر ایجاد یک بلوک اقتصادی موفق میان کشورهای عربی و کشورهای منطقه تاکید داریم.

نخست وزیر عراق در این نشست گفت: سفر امیر قطر به عراق نشان دهنده عمق روابط رو به رشد دو کشور است.

وی افزود: ما قادر به یکپارچگی با قطر هستیم و این کشور یکی از بزرگترین متحدان ما در منطقه باقی خواهد ماند.

السودانی با بیان اینکه عراق ۱۴۵ میلیارد بشکه ذخایر نفتی دارد، اظهار داشت: عراق از ثبات امنیتی و سیاسی برخوردار است که آن را به یک فضای کاری امیدبخش تبدیل می‌کند.

نخست وزیر عراق تصریح کرد که گفت‌وگوها شامل همکاری امنیتی به نفع منطقه بود.

وی اضافه کرد: عراق آماده همکاری با برادران خود برای دستیابی به صلح، توسعه و رفاه است.

السودانی گفت: تمایلی جدی از سوی قطر برای مشارکت در پروژه جاده توسعه وجود دارد.

وی ادامه داد: با امیر قطر درباره فرصت‌های شغلی نویدبخش در زمینه ساخت و ساز و خدمات گفت‌وگو کردیم.

نخست وزیر عراق اظهار داشت: با امیر قطر در مورد چالش‌های مشترک بحث و گفت‌وگو کردیم.

السودانی گفت: پیام من به همه این است که عراق جایگاه و نقش طبیعی خود را در منطقه بازیافته است.