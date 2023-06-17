دریافت 7 MB کد مطلب 5812591 https://mehrnews.com/x32qVk ۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۷:۴۰ کد مطلب 5812591 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۷:۴۰ رئیس مجلس: در تنظیم قانون حجاب حرف همه اقشار باید شنیده شود محمدباقر قالیباف در خصوص لایحه حجاب گفت: باید کاری انجام دهیم که نظرات همه صاحب نظران موافق و مخالف را بشنویم. کپی شد مطالب مرتبط «زیست عفیفانه» سعادت فردی و اجتماعی را به همراه دارد هوش مصنوعی و کوانتوم پدیدههای جدیدی که نیازمند سیاستگذاری است احیای باشگاه دانش پژوهان در دستور کار وزارت آموزش و پرورش دشمن صهیونیستی را وارد یک روند فرسایشی به سمت نابودی کردهایم برنامه روز ملی بسیج اساتید تشریح شد/ حضور ۳۰ هزار استاد بسیجی در مراسم روز ملی بسیج اساتید برچسبها رئیس مجلس شورای اسلامی عفاف و حجاب بی حجابی قانون
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