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کد مطلب 5812591
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۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۷:۴۰

رئیس مجلس:

در تنظیم قانون حجاب حرف همه اقشار باید شنیده شود

در تنظیم قانون حجاب حرف همه اقشار باید شنیده شود

محمدباقر قالیباف در خصوص لایحه حجاب گفت: باید کاری انجام دهیم که نظرات همه صاحب‌ نظران موافق و مخالف را بشنویم.

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    نظرات

    • IR ۱۸:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
      6 1
      پاسخ
      دقیقا باید همینطور باشد..اگر غیرازاین باشد بی اعتمادی ودو قطبی ایجاد می‌شود. تعامل وشنیدن .وانتقاد سازندگی میاره
    • IR ۱۸:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
      3 1
      پاسخ
      چه عجب یک حرف درست ومنطقی از مجلس شنیده شد

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