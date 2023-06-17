«زیست عفیفانه» سعادت فردی و اجتماعی را به همراه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم جعفرزاده پیش از ظهر شنبه در جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی با محوریت «زیست عفیفانه» در مسجد جامع سرعین در سخنانی اظهار کرد: سرعین نگین گردشگری با ورود آداب و رسوم و خرده فرهنگ پذیرای هشت میلیون گردشگر در طول سال، باید مرکز گسترش شیعه، مهد وحدت اسلامی و پایگاه حسینیت استان باشد.

وی افزود: جلسه «زیست عفیفانه» بنا به تأکید نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در شهرستان‌های استان بویژه در شهرهای مسافرخیز و گردشگر از جمله سرعین با هدف اجرای برنامه‌های فرهنگی با محوریت رعایت پوشش اسلامی در مراکز اقامتی، آب‌درمانی ها، رستوران‌ها و فروشگاه‌های عرضه خدمات برگزاری می‌شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان خاطر نشان کرد: دشمن خانواده و حجاب را در تیررس حمله و تهاجم فرهنگی خود قرار داده که در این میان وظیفه ما ادای مسئولیت برای جریان سازی عمومی در سطح شهر با محوریت «حجاب واجب الهی و دستور خداوند در قرآن است» می‌باشد.

حجت الاسلام جعفرزاده تاکید کرد: اولویت ما در برابر هرگونه هنجار شکنان تذکر لسانی است به گونه‌ای که همه دغدغه مندان و کنشگران فرهنگی و دینی بویژه علما و روحانیون، افراد با اعمال منکر و ضد ارزش را از قبح رفتارشان آگاه ساخته و متولیان بخش‌های مختلف در مراکز اقامتی، پارک‌ها، تفرجگاه‌ها و آب‌درمانی ها با برنامه‌های متنوع فرهنگی برای کاهش و رفع آسیب‌های اجتماعی قدم‌های مؤثری بردارند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: برای توسعه و ترویج حجاب و عفاف انجام فضاسازی و تبلیغات محیطی با محتوا و مضامین فاخر اثرگذار است و در داخل شهر ضابطین قضائی امر به معروف و نهی از منکر متشکل از سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، اماکن و دادستان و معتمدین محلی بکار گیری شود.

در ادامه حجت الاسلام محمد شیرعلی پور امام جمعه سرعین نیز در سخنانی مسئله حجاب را گامی در راستای زیست عفیفانه عنوان کرد و گفت: خانواده‌ها باید از امنیت اجتماعی برخوردار باشند اما در فضای آلوده و ناهنجار آرامش خانواده دچار اختلال می‌شود لذا اگر با بیماری مثل بد حجابی و بی حجابی مبارزه نشود خطر بزرگی برای جامعه محسوب می‌شود.

امام جمعه سرعین اهالی این شهرستان را اهل دیانت و مقید به اصول و ارزش‌های اسلامی عنوان کرد و افزود: در امر حجاب و عفاف همگان باید احساس مسئولیت کنند هماهنگونه که در بیماری مثل کرونا همه احساس خطر کردند وارد عمل شدند اقدام درخشانی به وقوع پیوست در مورد حجاب هم باید مردم وارد صحنه شوند تا اهداف مخرب دشمنان خنثی شود.

در این جلسه باقر باقرزاده فرماندار سرعین نیز در سخنانی گفت: مردم شهرستان سرعین از دیرباز تاکنون حسینی مکتب و مقید به رعایت پوشش اسلامی بوده و مسافران و گردشگران که از اقصی نقاط کشور وارد شهر می‌شوند هیچ تأثیری در خصوص پوشش و دیگر ضروریات دین برای اهالی نداشته است.

وی افزود: اهالی ولایت مدار سرعین با بصیرت و هم افزایی توانستند از جریان اغتشاشات، کشف حجاب و مسمومیت دانش آموزان بدون آسیب عبور کرده و هیچ مشکل و آسیبی در این ایام مشاهده نشد.

در ادامه حجت الاسلام سید جعفر موسوی رئیس تبلیغات اسلامی سرعین در سخنانی گفت: همواره شهرستان سرعین هم از منش عفیفانه و هم در زندگی محجبانه با وجود خرده فرهنگ متفاوت تأثیر پذیر نبوده وظیفه ماست که در خصوص فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر و رعایت پوشش اسلامی با ایجاد فضاسازی و انجام فعالیت‌های فرهنگی و با همفکری اعضای کارگروه قدم‌های مثبت در راستای تبلیغ ضروریات دین اقدامات سازنده و اثرگذار برای تربیت آینده نسل جوانان و خانواده انجام دهیم.