۷۲ هزار بازرسی از واحدهای صنفی مشهد انجام شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صیادی اظهار کرد: بهار امسال در بازرسی از واحدهای صنفی و دریافت شکایات از سطح شهر مشهد سه هزار و ۱۵۰ برگه تخلف به ارزش ۱۷۵ میلیارد و ۷۹۰ میلیون ریال تنظیم و ثبت شد.

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد افزود: در این مدت ۷۲ هزار بازرسی از واحدهای صنفی مشهد انجام گرفته، هزار و ۲۹۳ مورد شکایت مردمی دریافت شده و ۳۱۵ مورد پرونده تخلف به اداره تعزیرات ارسال شده است.

وی بیان کرد: همچنین در سه ماهه نخست امسال ۷۴۲ مورد جلب رضایت مشتری در خراسان رضوی انجام گرفت و هفت میلیارد و ۷۱۶ میلیون و ۸۱۹ هزار ریال وجه به شاکیان بازگردانده شد.

صیادی گفت: بیشترین تخلفات واحدهای صنفی مشهد در سه ماهه نخست امسال به ترتیب فراوانی درج نکردن قیمت، گران‌فروشی، رعایت نکردن قوانین نظام صنفی، بی توجهی به شیوه نامه‌های بهداشتی، تقلب و صادر نکردن صورتحساب بوده است.