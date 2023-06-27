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۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۲۳

طی سه ماه سال جاری؛

۷۲ هزار بازرسی از واحدهای صنفی مشهد انجام شده است

۷۲ هزار بازرسی از واحدهای صنفی مشهد انجام شده است

مشهد- مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد گفت: بهار امسال ۷۲ هزار بازرسی از واحدهای صنفی مشهد انجام شده که هزار و ۲۹۳ مورد شکایت مردمی دریافت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صیادی اظهار کرد: بهار امسال در بازرسی از واحدهای صنفی و دریافت شکایات از سطح شهر مشهد سه هزار و ۱۵۰ برگه تخلف به ارزش ۱۷۵ میلیارد و ۷۹۰ میلیون ریال تنظیم و ثبت شد.

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد افزود: در این مدت ۷۲ هزار بازرسی از واحدهای صنفی مشهد انجام گرفته، هزار و ۲۹۳ مورد شکایت مردمی دریافت شده و ۳۱۵ مورد پرونده تخلف به اداره تعزیرات ارسال شده است.

وی بیان کرد: همچنین در سه ماهه نخست امسال ۷۴۲ مورد جلب رضایت مشتری در خراسان رضوی انجام گرفت و هفت میلیارد و ۷۱۶ میلیون و ۸۱۹ هزار ریال وجه به شاکیان بازگردانده شد.

صیادی گفت: بیشترین تخلفات واحدهای صنفی مشهد در سه ماهه نخست امسال به ترتیب فراوانی درج نکردن قیمت، گران‌فروشی، رعایت نکردن قوانین نظام صنفی، بی توجهی به شیوه نامه‌های بهداشتی، تقلب و صادر نکردن صورتحساب بوده است.

کد مطلب 5821247

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