به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای حذف کیانوش رستمی به سوژه داغ این روزهای وزنه‌برداری تبدیل شده است.

آخرین رکوردگیری تیم ملی وزنه‌برداری برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان و بازی‌های آسیایی هانگژو پنجم تیرماه در آکادمی ملی المپیک برگزار شد و کیانوش رستمی غایب این مسابقات بود و در رکوردگیری شرکت نکرد.

پیش از این سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری بارها تأکید کرده بود هر وزنه‌برداری که قصد دارد در مسابقات پیش رو شرکت کند باید در رکوردگیری حضور داشته باشد.

طبق قوانین فدراسیون جهانی، هر وزنه‌برداری که قصد شرکت در المپیک پاریس را دارد باید در مسابقات قهرمانی جهان حضور پیدا کند. غیبت کیانوش رستمی در مسابقات رکوردگیری به حذف او از تیم ملی و از دست دادن مسابقات قهرمانی جهان منجر شد، چرا که سرمربی تیم و اعضای فدراسیون باوجود اینکه می‌دانستند کیانوش رستمی مصدومیت دارد ولی عدم حضور او در انتخابی را خلاف رویه دانستند و در نهایت با تصمیم سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری کیانوش رستمی از تیم ملی حذف شد.

این رفتارهای کیانوش رستمی در گذشته هم مسبوق به سابقه بوده است. او در زمانی که انوشیروانی سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری بود مدعی شد که به تنهایی تمرین می‌کند و قصد همراهی با کادر فنی را ندارد. در آن مقطع زمانی علی مرادی رئیس وقت فدراسیون با او همراهی کرد و کیانوش به تنهایی تمریناتش را ادامه داد. پس از المپیک ریو هم این رویه توسط رستمی ادامه پیدا کرد، هر چند که دیگر از روزهای اوجش فاصله گرفته بود و در اکثر مسابقات «اوت» می‌کرد و عملکرد قابل قبولی نداشت.

در دوره ریاست انوشیروانی، کیانوش همان شیوه را در پیش گرفت و علی‌رغم اینکه رئیس فدراسیون با این موضوع مخالف بود اما نواب نصیرشلال سرمربی تیم ملی، تنهایی تمرین کردن کیانوش را پذیرفت. با این وجود در کنار این پذیرش، تعهداتی بین نواب و کیانوش رد و بدل شد که البته سرمربی تیم ملی معتقد است کیانوش به این تعهدات عمل نکرده و به همین خاطر از ترکیب تیم کنار گذاشته شد.

نکته جالب توجه اینکه اعضای فدراسیون وزنه‌برداری و همچنین سرمربی تیم ملی، مصدومیت کیانوش رستمی را تأیید می‌کنند اما در مورد اینکه کیانوش به کدام تعهدات عمل نکرده توضیح شفافی نداده‌اند. با این حال سرمربی تیم ملی هم این حق را دارد که نظم و انضباط در تیمش برقرار شود، اما با توجه به اینکه کیانوش در رده بندی فدراسیون جهانی جایگاه پنجم را دارد و اگر به قهرمانی جهان در عربستان اعزام شود و فقط وزن کشی کند می‌تواند سهمیه حضورش در المپیک پاریس را قطعی کند، خیلی از اهالی وزنه‌برداری متقاعد شدند که به خاطر منافع ملی سرمربی تیم از حذف کیانوش صرفنظر کند.

با این حال اعضای کمیته فنی از جمله حسین رضازاده، حسین توکلی، بهداد سلیمی تاکنون به این موضوع واکنش نشان نداده‌اند و مشخص نیست آیا این تصمیم بر اساس خردجمعی بوده تا تصمیم‌گیرنده نهایی سرمربی تیم ملی بوده است. با توجه به اینکه فردا آخرین مهلت ارسال اسامی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان عربستان به فدراسیون جهانی است، باید دید جدال کیانوش و فدراسیون وزنه‌برداری به کجا ختم می‌شود؛ آن‌هم در شرایطی که سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد فشارهای مختلفی برای بازگشت کیانوش به تیم ملی روی فدراسیون وجود دارد.