فرصت برای کسب سهمیه از بین نرفته/ قطعا افزایش رکورد خواهم داشت

میرمصطفی جوادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تیم ملی وزنه‌برداری در اردوی بابلسر گفت: پس از رکوردگیری اردوی تیم ملی وزنه‌برداری، تمرینات مدتی در تهران پیگیری شد و پس از آن در بابلسر اردو زدیم و قرار است تا پنجم مردادماه در این شهر تمرینات را پیگیری کنیم. پس از آن دوباره تا زمان برگزاری مسابقات جهانی تمرینات را در تهران دنبال خواهیم کرد. خدا را شکر شرایط اردو خیلی خوب است و فدراسیون تمام شرایط را برای ما فراهم کرده.

ملی پوش وزنه برداری ایران ادامه داد: امیدوارم نتیجه این تمرینات سخت و فشرده را در مسابقات جهانی ببینیم. حدوداً ۲ ماه دیگر به مسابقات قهرمانی جهان زمان باقی مانده است. حضور در مسابقات جهانی برای کسب سهمیه المپیک اهمیت زیادی دارد. همه هدفم رسیدن به سهمیه و مدال المپیک است. کار سخت است و امیدوارم به آن برسم. در مسابقات قهرمانی جهان حریفان سرسختی دارم که همه مدعی هستند.

جوادی در مورد حضورش در دسته ۸۹ کیلوگرم که یکی از اوزان المپیکی است، عنوان کرد: من به تازگی به دسته ۸۹ کیلوگرم آمده‌ام. پیش از این با کیانوش رستمی رقابت داشتم، اما با توجه به غیبت او در مسابقه رکوردگیری، کادر فنی تصمیم دیگری گرفت. تنها کسی که در دسته ۸۹ کیلوگرم وزنه می‌زند فعلاً من هستم اما فکر می‌کنم در آینده به گفته سرمربی تیم بعد از مسابقات کشورهای اسلامی، سلطانی هم قرار است به این دسته بیاید که برای کسب سهمیه المپیک با هم رقابت کنیم.

وی در واکنش به این موضوع که کیانوش رستمی مدعی بود در صورت عدم حضورش در مسابقات قهرمانی جهان سهمیه دسته ۸۹ کیلوگرم می‌سوزد، خاطرنشان کرد: قصد ورود به موضوع کیانوش رستمی را ندارم، چرا که اصلاً ارتباطی به من نداشت. کادر فنی تصمیم نهایی را گرفته، اما صحبت در مورد اینکه "اگر رستمی در مسابقات قهرمانی جهان شرکت نکند سهمیه دسته ۸۹ کیلوگرم برای ایران از دست می‌رود" درست نیست. تاکنون سه مسابقات گزینشی المپیک برگزار شده که من در دو مسابقه شرکت کردم.

ملی پوش وزنه برداری در مورد شرایط کسب سهمیه المپیک در دسته ۸۹ کیلوگرم گفت: در مسابقات جهانی در دسته ۸۱ کیلوگرم روی تخته رفتم، در مسابقات آسیایی حدوداً یک ماه بود که به دسته ۸۹ کیلوگرم آمده بودم و به هیچ عنوان نمی‌توانم روی رکوردهایی که زدم حساب باز کنم، چون تازه به این دسته آمده بودم و هنوز جا نیفتاده بودم.

جوادی در پایان تاکید کرد: قطعاً رکوردهایی که در دسته ۸۹ کیلوگرم به ثبت رساندم دیگر تکرار نخواهند شد و مطمئناً رکوردهایم در آینده ارتقا پیدا می‌کند. از حالا تا المپیک هم چهار مسابقه گزینشی دیگر باقی مانده و از الان نمی‌توانیم آینده را پیش‌بینی کرد ولی چیزی که روی آن تأکید دارم این است که فرصت برای کسب سهمیه در دسته ۸۹ کیلوگرم از دست نرفته و تا زمان برگزاری المپیک بیش از یک سال دیگر زمان باقی مانده است. تمام تلاشم را می‌کنم تا بتوانم به سهمیه المپیک در این دسته برسم.