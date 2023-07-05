به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام فدراسیون جهانی وزنه‌برداری آخرین مهلت اسامی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان عربستان روز گذشته (۵ جولای) به پایان رسید و کیانوش رستمی با تصمیم نواب نصیرشلال سرمربی تیم ملی از حضور در مسابقات قهرمانی جهان خط خورد.

کیانوش رستمی در آخرین رکوردگیری تیم ملی وزنه‌برداری که پنجم تیرماه برگزار شد، شرکت نکرد و همین موضوع هم باعث شد تا سرمربی تیم روی نام او برای مسابقات جهانی خط قرمز بکشد. به این ترتیب کیانوش رستمی که سال‌ها رفتار و منش او و خودمحوری‌هایش مورد انتقاد اهالی وزنه‌برداری بود؛ با این تصمیم جدی از گردونه مسابقات حذف شد.

طبق قوانین فدراسیون جهانی، وزنه‌بردارانی که قصد شرکت در المپیک پاریس را داشتند باید در مسابقات قهرمانی جهان عربستان شرکت می‌کردند و خط خوردن کیانوش رستمی از این رقابت‌ها به معنای تمام شدن المپیک برای این وزنه‌بردار المپیکی ایران بود.

کیانوش رستمی پس از اینکه متوجه شد نامش از سوی سرمربی تیم ملی برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان خط خورده تلاش زیادی کرد تا نظر سرمربی تیم را تغییر دهد؛ حتی افرادی هم واسطه (این لینک) شدند تا این اتفاق بیافتد؛ اما نواب نصیرشلال که معتقد بود نظم حرف اول را در تیم ملی وزنه‌برداری است (این لینک) روی تصمیمش ماند و فدراسیون وزنه‌برداری هم از او حمایت کرد.

کیانوش رستمی پس از حذف از مسابقات قهرمانی جهان، مدعی بود در صورت غیبت او، سهمیه ایران در المپیک پاریس در دسته ۸۹ می‌سوزد، ادعایی که البته خیلی زود از سوی فدراسیون‌نشینان رد شد چرا که طبق سیستم کسب سهمیه المپیک پاریس، ۱۰ نفر اول رنکینگ به همراه بهترین نفرات هر قاره سهمیه المپیک می‌گیرند.

در حال حاضر کیانوش رستمی در جایگاه هفتم رنکینگ جهانی و مصطفی جوادی دیگر وزنه‌بردار ایران در این دسته در جایگاه چهاردهم رنکینگ جهانی قرار داد. اما با توجه به اینکه جوادی در رنکینگ المپیک، در جایگاه دوم وزنه‌برداری ایران است بنابراین سهمیه المپیک در این دسته نمی‌سوزد.

با توجه به فهرست فدراسیون جهانی، حسین سلطانی در دسته ۸۱ کیلوگرم، مصطفی جوادی در دسته ۸۹ کیلوگرم، رضا دهدار و رسول معتمدی در ۱۰۲ کیلوگرم، امیر حقوقی و محمد زارعی در دسته ۹۶ کیلوگرم، مهدی کرمی، امیر عزیزی و پیمان جان در دسته ۱۰۹ کیلوگرم، علی داودی و آیت شریفی در دسته فوق سنگین در لیست اولیه قرار دارند که از بین این نفرات ۱۰ نفر در مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی ریاض عربستان شرکت خواهند کرد.