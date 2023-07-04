آغاز به کار مرکز تجاری ایران در چین تا دو هفته دیگر

مجیدرضا حریری، رئیس هیئت‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در گفت ‎وگو با خبرنگار مهر، در رابطه با عملکرد دولت و بخش خصوصی پیرامون روابط تجاری ایران و چین، گفت: در حال حاضر آمار رسمی در دست نداریم که نشانگر افزایش روابط تجاری ایران و چین باشد اما می‌توان گفت روابط اقتصادی نسبت به گذشته تسهیل شده است.

وی افزود: از طرفی کشور چین همواره بزرگ‌ترین شریک تجاری برای صادرات ما بوده است و حدود ۳۳ در صد از صادرات غیرنفتی ما به کشور چین صورت می‌گیرد و نفت نیز در فرایندهای موجود به کشور چین فروخته می‌شود.

انتظار پیشرفت در روابط تجاری ایران و چین

حریری ضمن اشاره به پیشینه روابط تجاری ایران و چین اظهار داشت: در حال حاضر روابط تجاری با کشور چین افزایش پیدا نکرده است؛ اما برنامه‌هایی برای پیشرفت و توسعه روابط تجاری و اقتصادی با این کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم مبنی بر دیپلماسی اقتصادی فعال است، افزود: این سیاست دولت برای همه بازرگانان فرصت‌های جدیدی را در سراسر دنیا فراهم کرده است و این امکان برای کشور ما وجود دارد که با بیشتر کشورهایی که تا چند سال گذشته خیلی به آنها توجه نمی‌شد، شرایط تجاری بهتری داشته باشیم. در واقع این موضوع مستلزم برنامه‌ریزی و طراحی برای ایجاد درآمد و عملکرد واقعی از این فرصت‌ها است.

حریری با اشاره به مشکلات چند سال گذشته در رابطه با چین ادامه داد: اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، در خصوص ارتباطات تجاری با کشور چین، با مشکلاتی از جمله تحریم‌های اقتصادی و قرنطینه ناشی از بیماری کرونا روبه‌رو بود.

وی تصریح کرد: از ابتدای سال ۲۰۲۳ میلادی، کشور چین سیاست‌های خود در خصوص قرنطینه را تغییر داد و اولین هیئت رسمی معتبری که وارد این کشور شد، رئیس‌جمهور ایران و هیئت همراه بودند که در مذاکرات کشور ایران و چین، فرصت‌های جدیدی طراحی شد.

رئیس هیئت‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین اظهار داشت: در اتاق مشترک ایران و چین برنامه‌ای وجود داشت تحت عنوان پروژه ملی صادرات غیرنفتی به کشور چین که طراحی اولیه آن قبل از شیوع بیماری کرونا صورت‌گرفته بود؛ اما این برنامه به علت موضوع قرنطینه متوقف شد.

نمایشگاه دائمی کالاهای ایرانی به‌زودی در چین افتتاح می‌شود

وی افزود: شرط اول اجرای این برنامه، افتتاح دفتر نمایندگی در کشور چین بود. در حال حاضر این دفتر از نظر فیزیکی فراهم است؛ اما منتظر هستیم که در مراسم کمیسیون مشترک بین دو کشور، هم‌زمان با سفر وزیر اقتصاد ایران به کشور چین، افتتاح این دفتر انجام شود.

حریری با بیان اینکه طی دو هفته آینده مرکز تجاری ایران در کشور چین فعالیت خود را آغاز خواهد کرد، گفت: امیدوار هستیم که تا پایان سال تعداد مراکز تجاری و نمایشگاه‌های دائمی کشورمان در چین را حداقل به سه مرکز افزایش دهیم.

ضرورت حمایت از بنگاه‌های کوچک تجاری

این فعال تجاری اظهار داشت: بنگاه‌های بزرگ در بازاریابی، صدور کالا، خدمات لجستیک، بحث‌های حمایت‌های حقوقی و قضائی در کشور چین مشکلات کمتری دارند و این قدرت را دارند که به‌تنهایی در خصوص مواردی که ذکر شد، عمل کنند. در واقع دفاتر تجاری و مراکز نمایشگاه دائمی عمدتاً برای بنگاه‌های کوچک و متوسط کشورمان در چین طراحی شده‌اند.

وی در ادامه افزود: همچنین کالاهایی را احصاء کرده‌ایم که شاید تا کنون کسی به فکر صادرات این کالاها به کشور چین نبوده است. ما با تولیدکنندگان و صادرکنندگان این کالاها وارد مذاکره شده‌ایم تا بتوانیم این نوع کالاها را بیشتر در کشور چین عرضه کنیم.

توسعه دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم

حریری ضمن اشاره به هموارسازی راه‌های تجارت خارجی که نیازمند دیپلماسی فعال دولت است، اظهار داشت: دیپلماسی فعال می‌تواند باعث توسعه روابط تجاری با کشورهای دیگر شود که خوشبختانه در حال حاضر ثمرات این دیپلماسی را مشاهده می‌کنیم.

رئیس هیئت‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در پایان گفت: امیدواریم اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در ساخت راه‌های تجاری جدید و نیز در توسعه و بهره‌برداری از روابط تجاری با کشور چین مشارکت داشته باشد.