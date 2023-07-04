پمپئو: آمریکا تاوان اشتباهات «بایدن» در افغانستان را پرداخت خواهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آوا، «مایک پمپئو» وزیر خارجه دولت پیشین آمریکا از مدیریت روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان توسط دولت «جو بایدن» رئیس‌ جمهور کنونی آن کشور به شدت انتقاد کرد.

وزیر خارجه دولت پیشین آمریکا گزارش اخیر وزارت خارجه‌ آمریکا در مورد روند تخلیه از افغانستان را «سرپوش‌ گذاشتن» بر اشتباهات خوانده است.

وی در این خصوص گفت: آنها تلاش می‌کنند که دیگران را مقصر جلوه دهند و خود را مبرا از تقصیرها کنند؛ اما توضیح نمی دهند که چرا رویکرد مبتنی بر شرایط ما (دولت ترامپ) را کنار گذاشتند.

«مایک پمپئو» سپس اضافه کرد: دولت بایدن همچنین توضیح نمی‌دهد که چرا پیش از تخلیه غیرنظامیان، پایگاه هوایی بگرام را ترک کرد و چرا یازدهم سپتامبر سال ۲۰۲۱ را تاریخ نهایی خروج از افغانستان اعلام نمود.

پمپئو این وضعیت را «شکست کامل رهبری» خواند و افزود: مدیریت فاجعه بار افغانستان «پوتین» را تشویق کرد که به اوکراین حمله کند. ضعف؛ تحریک‌ کننده است و ما تاوان این اشتباهات را برای سال‌ ها پرداخت خواهیم کرد.

به گزارش آوا، گفتنی است که اخیراً وزارت خارجه آمریکا بخشی از گزارش خود درباره روند تخلیه از افغانستان را علنی کرده است که در آن به شدت از تصمیم‌های دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور پیشین و جو بایدن رئیس‌جمهور کنونی آمریکا در مورد خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان انتقاد شده است.

در ادامه این گزارش آمده است که تصمیم هر دو رئیس جمهور آمریکا- بایدن و ترامپ- عواقب جدی برای دوام و امنیت حکومت پیشین افغانستان در پی داشت.

پیش از انتشار این گزارش، کاخ سفید با رسانه‌ای کردن یک گزارش، دولت دونالد ترامپ را مقصر پیامدهای خروج نظامیان آن کشور از افغانستان دانسته بود.

نظامیان آمریکایی در پی امضای توافقنامه دوحه میان «زلمای خلیل زاد» نماینده‌ ویژه آمریکا در امور افغانستان و «ملاعبدالغنی برادر» از افغانستان خارج شدند.

این توافقنامه در مراسمی با حضور مایک پمپئو به عنوان وزیر خارجه‌ آمریکا امضا شده بود.