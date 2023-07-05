به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، بعد از شنیدن اظهارات «میخائیل میشوستین»، نخست وزیر این کشور مبنی بر انجام تمامی تعهدات اجتماعی دولتش در قبال شهروندان روسی تاکید کرد: این بسیار مهم است اما به همان اندازه این واقعیت مهم است که نتایج فعلی بهتر از انتظارات و پیشبینیهای ماست. این شرایط نویدمیدهد که ما حداقل ظرف یک سال گذشته تمام وظایفمان را انجام دادهایم.
در این جلسه میخائیل میشوستین اعلام کرد که سطح بیکاری در این کشور به رقم تاریخی بین ۳.۱ درصد و ۳.۲ درصد رسیده است.
میشوستین با تاکید بر اینکه مقامات روس سعی کردهاند «سیستم مهارتآموزی را به خوبی تنظیم کنند»، گفت: «وقتی شرکتهای خارجی از روسیه رفتند و شرایط تهدیدآمیز ناشی از اخراج کارکنان و بیکاری به وجود آمد، برنامههای مهارتبخشی زیادی ایجاد کردیم.»
پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در اسفند۱۴۰۰ که مسکو آن را «عملیات ویژه نظامی برای نازیزدایی اوکراین» نامیده، آمریکا و متحدانش برای توقف پیشروی ارتش روسیه، علاوه بر تامین تسلیحاتی بیسابقه اوکراین، دست به اعمال تحریمهای گسترده اقتصادی علیه روسیه زدند. با این حال به گزارش رسانههای غربی تحریمهای تأثیرات چندانی بر اقتصاد روسیه نداشتهاند.
روزنامه «لوموند» فرانسه در بهمن ماه پارسال در گزارشی تحلیلی درباره تابآوری اقتصاد روسیه در ۱۲ ماه بعد شروع جنگ نوشت اقتصاد روسیه بسیار قویتر از آن چیزی است که غرب پیشبینی میکرد. لوموند در این گزارش تاکید کرده است که تنها یک چیز قطعیت دارد و آن اینکه اقتصاد روسیه با وجود پیشبینیهای غرب و ۹ دور تحریمهای گسترده از ماه مارس ۲۰۲۲، فرونپاشید.
به نوشته لوموند در ماه ژانویه آمار صندوق بینالمللی پول همه را شگفتزده و غربیها را ناامید کرد؛ رکود اقتصادی روسیه در سال ۲۰۲۲، به ۲.۲ درصد محدود شد، یعنی بسیار کمتر از پیشبینیها غربیها در مارس ۲۰۲۲ که ۸.۵ رصد پیشبینی کرده بودند.
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